ديناصور مذهل من العصر الجوراسي للبيع في مزاد باريسي في حزيران/يونيو

أعلنت دار المزادات الفرنسية "أغوت" أن ديناصورا عاشبا مذهلا من العصر الجوراسي وهو من سلالة ديبلودوكس يبلغ طوله 13 مترا وعلوه 6,20 أمتار سيباع في مزاد علني في باريس في حزيران/يونيو.
وبهدف جذب انتباه هواة الجمع والجمهور، يعرض هذا الهيكل العظمي الذي يعود إلى 150 مليون سنة والملقب بـ "سكيني" وهو يقف على قائمتيه الخلفيتين، في إحدى محطات الركاب في مطار هيثرو في لندن حتى 3 حزيران/يونيو.
وقدرت الدار سعره بين 1,5 ومليوني يورو. وقال إريك ميكلر الخبير في علم الإحاثة والمسؤول عن تنظيم عملية البيع لوكالة فرانس برس "هذه واحدة من أهم ثلاث أحافير لنوع سوروبود اكتشفت منذ نهاية القرن التاسع عشر".
وأضاف أن الهيكل العظمي الذي اكتشف في العام 2012 في ولاية وايومنغ الأميركية "محفوظ بشكل جيد جدا"، مع وجود أكثر من 90 % من العظام الأصلية.
ولفت إلى أنه إضافة إلى ذلك، يضم الهيكل العظمي اجزاء من الجلد المتحجر وهو أمر نادر جدا.
وفي حزيران/يونيو، سينقل "سكيني" عبر نفق بحر المانش ليباع في باريس.
وقال ميكلر "لست قلقا بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وصوله إلى فرنسا" ففي أسوأ الأحوال، "سيتأخر بضع ساعات لكنني خططت لهامش الوقت".
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