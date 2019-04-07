دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور: اكتشاف حفرية حوت عاش في المياه قبل ملايين السنين

عثر مجموعة علماء على اكتشاف جديد عبارة عن مجموعة حفريات في صحراء ساحلية بجنوب بيرو، وذلك لحوت برمائي له أربعة أرجعل عاش في البحر والبر، وذلك قبل ما يقارب الـ 43 مليون سنة.

عثر مجموعة علماء على اكتشاف جديد عبارة عن مجموعة حفريات alqiyady 1 عثر مجموعة علماء على اكتشاف جديد عبارة عن مجموعة حفريات

عثر مجموعة علماء على اكتشاف جديد عبارة عن مجموعة حفريات

وذلك لحوت برمائي له أربعة أرجعل عاش في البحر والبر alqiyady 1 وذلك لحوت برمائي له أربعة أرجعل عاش في البحر والبر

وذلك لحوت برمائي له أربعة أرجعل عاش في البحر والبر

حيث عاش قبل ما يقارب الـ 43 مليون سنة alqiyady 1 حيث عاش قبل ما يقارب الـ 43 مليون سنة

حيث عاش قبل ما يقارب الـ 43 مليون سنة

كان يقضى الحوت معظم وقته في البحر alqiyady 1 كان يقضى الحوت معظم وقته في البحر

كان يقضى الحوت معظم وقته في البحر

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وبحسب العلماء فإن الاكتشاف الجديد يشرح مرحلة مهمة في تطور الثدييات البحرية على مر التاريخ، وكشفت أن الحوت يبلغ طوله 4 أمتار، ويطلق عليه "بيريغوسيتوس"، بما يمثل خطوة انتقالي حاسمة قبل أن تصبح الحيتان متكيفة بالكامل مع الحياة البحرية.

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وكان يقضى الحوت معظم وقته في البحر، فيما كانت تحمله أرجله الأربعة للتنقل في البرية قبل العودة مرة آخرى إلى مكانه الطبيعي البحر، حيث كانت تنتهى تلك الأطراف بحوافر صغيره، وربما لها علاقة بأغشية كانت تساعده على السباحة.

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ومن جانبه، تحدث خبير حفريات بالمعهد البلجيكي الملكي للعلوم الطبيعية، أوليفر لامبرت، عن الاكتشاف الجديد، أن الحفريات المكتشفة تثبت أن الحيتان نشأت قبل أكثر من 50 مليون سنة، ولم تكن أصل نشأتها مفهومة بشكل واضح بالنسبة للعلماء. المزيد:

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