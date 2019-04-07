التحالف يشن 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة للحوثى فى معسكر عمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد في صنعاء. ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم،الأحد، عن مصادر - لم تسمها - القول إن الغارات أسفرت عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب صنعاء

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