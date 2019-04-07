برشلونه يكسب #أتلتيكو_مدريد ويبتعد في صدارة #الدوري_الإسباني

اقترب برشلونة من لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-0 على عشرة لاعبين من أتلتيكو مدريد اليوم السبت في مواجهة في قمة الترتيب بإستاد نو كامب بفضل هدفين متأخرين من لويس سواريز وليونيل ميسي ليبتعد الفريق الكاتالوني في الصدارة بفارق 11 نقطة.

وبدأ أتلتيكو بشكل جيد لكن خطته انهارت عندما طُرد دييغو كوستا في الدقيقة 28 بعد شجاره مع الحكم خيسوس جيل مانزانو.

وقدم الفريق الضيف أداءً عنيداً في الشوط الثاني وهدد مرمى برشلونة لكن الفريق القطالوني كسر صمود يان أوبلاك حارس أتلتيكو بتسديدة رائعة من سواريز في الدقيقة 85.

وبعد ذلك بلحظات حسم ميسي الفوز وربما لقب الدوري بعدما أنهى هجمة في الشباك وسط هتافات جماهير برشلونة “الأبطال” إذ يتقدم بفارق كبير في الصدارة قبل سبع جولات من النهاية.

وكان أتلتيكو بحاجة للفوز في نو كامب لأول مرة منذ 2006 للاستمرار في صراع المنافسة على اللقب ولعب بطموح وذكاء في البداية واستحوذ على الكرة لفترات طويلة وحرم برشلونة من المساحات.

لكنه اهتز بعد لحظة جنون من كوستا ليتقلص الزخم ولم يعد أمامه سوى اللجوء للدفاع في الساعة المتبقية من اللعب.

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وجاء رد فعل كوستا غاضبا بسبب عدم احتساب خطأ لصالحه بعد تدخل من جوردي ألبا وبعد شجاره مع الحكم قرر طرده.

وسار جيرار بيكي مع كوستا لإخراجه من الملعب إذ عانى لاعب أتلتيكو للحفاظ على أعصابه بينما حصل زميلاه دييغو غودين وخوسيه خيمنيز على إنذارين بعد رد فعلهما الغاضب تجاه القرار.

وتأقلم أتلتيكو بشكل رائع مع النقص العددي وسيطر على المساحات لأغلب فترات المباراة.

لكن ميسي شق طريقه إلى المرمى في مناسبتين وصنع فرصة إلى سواريز وأخرى لنفسه غير أن أوبلاك أنقذ مرماه.

ولم يحصل أتلتيكو على العديد من الفرص ولم يكن بعيدا عن هز الشباك بعد تمريرة أنطوان جريزمان إلى روديغو من ركلة حرة لكن لاعب الوسط أطاح بالكرة فوق العارضة في الوقت الذي كان خيمنيز في موقف أفضل منه.

ولم يستطع فريق المدرب دييغو سيميوني الصمود حتى النهاية وكان مرهقا وصنعت كفاءة برشلونة الهجومية الفارق.