أرقام وإحصائيات الجولة 26 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين

لمياء الناصري

أسدل الستار السبت على منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الجولة 7 انتصارات وتعادل وحيد، حيث فاز النصر على الرائد 5-0، والهلال على الحزم 3-2، القادسية على أحد 4-2، والاتحاد على الباطن 4-1، والأهلي على الشباب 4-0، والفيحاء على التعاون 2-1، والوحدة على الاتفاق 3-1، فيما تعادل الفيصلي والفتح 1-1.

وواصل النصر صدارته بـ 61 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال فيما حل الشباب ثالثًا بـ 47 نقطة أمام التعاون الرابع بـ 46 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس.

ونبرز فيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات بعد نهاية الجولة:

– شهدت الجولة تسجيل 34 هدفًا لتعادل الرقم التاريخي لأكثر عدد الأهداف المسجلة في جولة واحدة بدوري المحترفين والمسجل بالجولة الثانية موسم 2017-2018.

– جاء 17 هدفًا بالقدم اليمنى و7 بالقدم اليسرى فيما سُجلت 9 أهداف بالرأس، وهدف بالنيران الصديقة.

– سجل اللاعبون الأجانب 27 هدفًا فيما تكفل المحليون بـ 7 أهداف.

– شهدت الجولة تسجيل الهدف رقم 600 هذا الموسم وسجله لاعب الوحدة أحمد عبده في شباك الاتفاق.

Advertisements

– شهدت الجولة إشهار 30 بطاقة صفراء و2 بطاقة حمراء.

– شهدت الجولة احتساب ركلتي جزاء، سُجلت واحدة وأهدرت أخرى.

– النصر الأكثر فوزًا بـ 19 انتصار، وأحد الأقل فوزًا بـ 3 أهداف.

– الهلال الأقل خسارة بمباراتين فقط، وأحد الأكثر خسارة بـ 17 مباراة.

– الفتح الأكثر تعادلًا بـ 10 مباريات، والقادسية الأقل تعادلًا بـ 3 مباريات.

– الهلال الأقوى هجومًا بـ 61 هدفًا، وأحد الأضعف هجومًا بـ 21 هدفًا.

– الشباب الأقوى دفاعًا بـ 21 هدفًا، وأحد الأضعف دفاعًا بـ 54 هدفًا.

– عزز المغربي عبدالرزاق حمدالله “النصر” صدارته للهدافين بـ 25 هدفًا يليه الفرنسي بافيتيمبي غوميز “الهلال” بـ 19 هدفًا، والكاميروني ليندر تاوامبا “التعاون” بنفس الرصيد.

– أصبح الكولومبي دانيلو أسبريلا مهاجم الفيحاء الهداف التاريخي للفريق بدوري المحترفين بـ 19 هدفًا.