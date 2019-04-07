شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: وضع الأردن للعلم الكردستانى دون العراقى "لم يكن متعمدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية العراقية ، أمس السبت ، أن رفع علم إقليم كردستان دون العلم العراقي خلال زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني إلى الأردن كان خطأ بروتوكوليا غير متعمد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أجرى اتصالا بوزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بخصوص ما حدث من خطأ بروتوكولي ، ووعد بإصدار بيان لتوضيح ما حدث من خطأ، مشيرا إلى أن "العلاقات مع الأردن ترتكز على الاحترام المتبادل، والإيمان المطلق بأن قوة البلدين تكمن في الحفاظ على هذه العلاقات، والبناء عليها لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

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وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت بيانا، في وقت سابق اليوم، اعتبرت فيه أن وضع علم إقليم كردستان دون العلم العراقي خلال زيارة مسعود البارزاني إلى عمان كان "خطأ بروتوكوليا" غير متعمد، مؤكدة اعتزازها بالعلاقات التاريخية مع العراق.