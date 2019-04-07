شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الخارجية الروسى يصل الأردن لإجراء محادثات مع العاهل الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، الأحد، ضمن جولة في الشرق الأوسط استهلها بزيارة القاهرة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية، سامح شكرى.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف بالعاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، ووزير الخارجية، أيمن الصفدى.

Advertisements

وقالت وزارة الخارجية الأردنية بأن على الجانبين الروسي والأردني تبادل الآراء حول الوضع الراهن في سوريا وآفاق تطوره، وذلك في ضوء استمرارية بؤرة التوتر التي يمثلها الوضع في منطقة التنف الحدودية بين الأردن وسوريا.

وذكرت الوزارة أن في صدارة أجندة المحادثات الثنائية تهيئة الظروف المواتية لعودة النازحين السوريين، بما في ذلك من مخيم "الركبان"، إلى أماكن سكنهم الدائمة في أسرع وقت ممكن.

ويقع مخيم "الركبان" داخل شريط مساحته 55 كلم يحيط بقاعدة عسكرية أمريكية واقعة في منطقة التنف. وحذر مسؤولون عسكريون وسياسيون روس وسوريون من أن الوضع في المخيم قريب من الكارثة الإنسانية.