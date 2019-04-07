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جاء ذلك بعد دقائق من تصريحات متلفزة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، السبت، أكد فيها أن المجلس "قدم الكثير من التنازلات لتجنب إراقة الدماء وإنهاء الانقسام".
وتابع السراج: "حفتر أعلن الحرب علينا، ونرد بإعلان الاستنفار العام للمواجهة والتعامل مع أي تهديد من شأنه زعزعة الاستقرار".
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وأكد المسماري أنه "لم يعد بإمكاننا الصبر أكثر على مراوغات السراج".
وأكد المسماري أن عملية "طوفان الكرامة" في طرابلس، مستمرة و"تجاوزنا مرحلة التصريحات".
وحول العملية قال "عملية السيطرة على طرابلس ستكون أسرع مما تخيلنا" مشيرا أنها معركة هامة ومصيرية.
هذا وأكد المسماري خلال حديثه أن "قطر وتركيا أرسلتا أسلحة وذخائر لجماعات إرهابية في طرابلس".
وفي وقت سابق، اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015 وإعلان الحرب على العاصمة طرابلس بتحركاته العسكرية تجاه العاصمة.
وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي، بعد وصول قوات الجيش الليبي لمشارف العاصمة وسيطرتها على العديد من المدن في محيط طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهام حفتر بالانقلاب وإعلان الحرب... المسماري للسراج: الكلمة للمعركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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