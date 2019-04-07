شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات متقدمة.. أمطار رعدية وغبار على 4 مناطق تستمر لصباح الأحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لـ 4 مناطق “المنطقة الشرقية – الجوف – حائل – الحدود الشمالية”. Advertisements وحذرت الأرصاد خلال التنبيهات المتقدمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل “الخبر – الخفجى – الجبيل – الدمام – الظهران – الأجزاء المجاورة – عرعر – رفحا – العويقيلة – طريف”. وبينت أن التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار حتى الساعة 9:00 من صباح الأحد.

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