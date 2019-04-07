شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ لسوبر ماركت بالرياض.. و الدفاع المدني يباشر الحادث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني انهيار مبنى محل تموينات غذائية ضمن محطة وقود في حي لبن غرب مدينة الرياض، مساء أمس السبت.

وأظهرت بعض الصور انهيار كتل خرسانية فوق السلع الغذائية وبعض المركبات ما أسفر عن إتلافات كبير بها، فضلا عن وقوع إصابات خفيفة لاثنين من عمال المحل، وفقاً لشهود عيان.

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ولم يتضح بعد أسباب الانهيار المفاجئ، فيما انتقل الدفاع المدني فور ورود البلاغ عن الحادث ولم ترد اخبار عن اية وفيات او اصابات خطرة .