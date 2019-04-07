مصدر: اندلاع اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس

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ميليشات مسلحة في طرابلس - صورة أرشيفية
اندلعت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة في منطقة وادي الربيع جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على المنطقة، وأكد مصدر عسكري أن "اشتباكات عنيفة تدور الآن في منطقة وادي الربيع (15 كيلومترا من طرابلس) بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بعد سيطرة الجيش الوطني على تلك المنطقة صباح اليوم، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية. وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش بالحكومة الموقتة، اليوم، أن الجيش الليبي فرض سيطرته على مطار طرابلس الدولي القديم جنوب العاصمة.
وقالت شعبة الإعلام: "في حدث تاريخي غير مسبوق لأهل ليبيا القوات المسلحة، وفي هذه اللحظة تبسط سيطرتها على كامل مطار طرابلس الدولي، قوات الجيش تقوم بعملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة المقبلة".من ناحية أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة
وقالت شعبة الإعلام: "في حدث تاريخي غير مسبوق لأهل ليبيا القوات المسلحة، وفي هذه اللحظة تبسط سيطرتها على كامل مطار طرابلس الدولي، قوات الجيش تقوم بعملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة المقبلة".
من ناحية أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق اليوم، المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية، وأنه يحظر تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد كونها منطقة عمليات عسكرية، مهددا بضرب أي مطار تقلع منه هذه الطائرات. كما أعلن الجيش الليبي، في وقت سابق، اليوم السبت، عن وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقها، باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة".
ودعت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات.
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