انت الان تتابع الجيش الليبي: هدفنا تأمين طرابلس وتحريرها من الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللواء أحمد المسماري

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن هدفنا تأمين طرابلس ولا نريد توسيع العمليات العسكرية. وأشار المسماري في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إلى أن هناك تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة في عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية. وقال المسماري إن "خطة الجيش الليبي لا تتعدى مكافحة الإرهاب في العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن قوات الجيش الليبي تواصل التقدم على 7 محاور في طرابلس. وأضاف أن "القوات الجوية لم تدخل في العمليات العسكرية الجارية لتحرير طرابلس".

وتابع: "عدد ضحايا الجيش الليبي الذين سقطوا في العمليات العسكرية بلغ حتى الآن 14 قتيلًا". وأشار إلى أن هناك وحداتٍ خاصةً للجيش الليبي لتأمين البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة. وشدد المتحدثُ باسم الجيش الليبي على أن "أي طائرة ستستهدف قواتنا المسلحة سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التي أقلعت منها". وخلال المؤتمر