الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس بالكامل

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أعلنت شعبة الإعلام الحربي في ليبيا، اليوم السبت، أن الجيش الوطني سيطر على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل، مشيرة إلى أن تأمين مطار طرابلس يأتي كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع متقدمة، حسب "العربية. نت". وأفادت بأن قوات الجيش دخلت منطقة خلة الفرجان أكبر أحياء طرابلس. وأعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق اليوم، المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية. وحظر الجيش تحليق طائرات حربية غرب البلاد كونها "منطقة عمليات عسكرية"، كما هدد بضرب أي مطار تقلع منه طائرات حربية غربي البلاد.

كما أعلن الجيش في وقت سابق، اليوم، وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقتها قواته، الخميس، باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة". ودعت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات. وأكد الجيش استعادة السيطرة على البوابة 27 في طرابلس بعد سيطرة

كما أعلن الجيش في وقت سابق، اليوم، وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقتها قواته، الخميس، باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة". ودعت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات. Advertisements وأكد الجيش استعادة السيطرة على البوابة 27 في طرابلس بعد سيطرة سابقة لقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وقال مصدر عسكري في الجيش الليبي الوطني إن قواته تمكنت من إعادة السيطرة على البوابة 27. وفي المقابل، أعلن مكتب إعلام سلاح الجو التابع للكلية الجوية في مصراتة التابع لحكومة الوفاق الليبية، أنه استهدف عدة مواقع تابعة للجيش في مزدة وغريان ومعسكر سوق الخميس مسيحل. اقرأ أيضا: السيسي يطالب بتحرك دولي عاجل في أزمة ليبيا



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