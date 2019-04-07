محتالون يلتهمون كعكة الترويج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم غياب وجود حقيقي لمن يدعون أنهم مؤثرون في وسائل التواصل، يولع أصحاب العلامات التجارية بهم لدرجة أن حجم الإنفاق على عروض فيديو يشاركون فيها على موقع «إنستجرام» وحده ستبلغ 2.38 مليار دولار هذا العام، وفق التوقعات. أما حجم الإنفاق على الإعلانات التجارية التي يشاركون فيها على كل منصات التواصل فمتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار العام المقبل.

وهذا يطرح السؤال: ما الذي يفعله هؤلاء عملياً؟ في أغلب الأحيان الإجابة ستكون «لا شيء»، ولا بد من القول بداية إن هناك رموزاً لها تأثير اجتماعي حقيقي لكن الكثيرين يفتقدونه.

هناك نماذج تتصدر قائمة التأثير مثل لوجان بول وليلي سينج، يمثلون شخصيات غاية في الحماسة والذكاء ولديهم كفاءات ومواهب مذهلة وتجذب عروض الفيديو التي تنشر لهم ملايين المشتركين ويدفع صاحب الإعلان التجاري 200 ألف دولار زيادة للحصول على فرصة مشاركتهم في إعلاناته. وهناك نموذج آخر يستحق الاحترام مثل هدى قطان التي بنت إمبراطورية بمليارات الدولارات من لا شيء ووفرت آلاف الوظائف للناس.

أما الآخرون فيقضون يومهم كاملاً في التقاط الصور وبثها على «إنستجرام» زاعمين امتلاكهم خبرات في عالم لا يعرفون عنه شيئاً.

ورغم تعاستهم وإفلاسهم وفشلهم في حياتهم العملية، يتظاهرون بالغنى والبذخ ويصرون على عرض هاشتاجات مثل «أحب عملي» و«هاي لايف» و«الحياة حلوة».

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الطامة الكبرى في تلك العروض المنفرة التي أبرزها هاشتاج «حول ليلة أمس»، وهي في معظم حالاتها تعرض لحظات مخزية في مطاعم أو نوادٍ ليلية أو فنادق تشغل أمثالهم بلا أجر لقاء عروض فيديو لهم تبث على «إنستجرام» مجاناً، ثم يلجؤون للتعليق عليها في اليوم التالي من حسابات أخرى بعروض فيديو مخزية أيضاً على الشبكة نفسها بالقول «رائع»، «ليتني كنت مكانك»، «ممكن أشارك المرة القادمة».

كما يضيفون تعليقات من حساب آخر مثل «أحب عروضكم، يرجى معرفة ما إذا كان بوسعي ترويج علامتنا التجارية عبرها»، ثم تبدأ دورة عمل جديدة بعد الظهر من اليوم التالي في عالم أصبح واهماً ومخيفاً.

الغريب في هذا أن بعض المؤثرين مقتنعون بنجوميتهم لدرجة أن أحدهم يقف أمام بيت النار في فرن معجنات لمدة تزيد على ساعتين يلتقط صوراً بلا مقابل سوى منحه قالب حلوى بمناسبة عيد ميلاده، أليست هذه مأساة بل كارثة وربما كلتاهما معاً؟

وفي بيئة كهذه لا عجب أن تكشف دراسة متخصصة أعدتها شركة «سواي أوبز» عن أن نسبة 50% من زوار عرض فيديو على «إنستجرام» تحت هاشتاج «إعلان تجاري» كانت مزيفة وأنه من أصل 118 ألف زائر للموقع تبين أن 20942 منها فقط لم تكن لروبوتات متخصصة في المتابعة.

أما مجموعات «إنستجرام» التي يساند بعضها بعضاً زوراً وبهتاناً للإيهام بكثرة المتابعين فتلك مشكلة أكبر. وكشفت دراسة «سواي أوبز» أن من بين كل ألفي عرض تجاري على «إنستجرام» يومياً، هناك 36 عرضا فقط خلت من متابعين مزيفين.