شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤثرون».. متسولون على موائد المنتجعات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل بدر الدين

بعدما زاد الاعتماد لفترة على من يُسمون بـ«المؤثرين في وسائل التواصل»؛ للترويج للأعمال التجارية والفعاليات، للاستفادة من عدد متابعيهم، أصبحوا في مرمى اتهام أطراف عدة لهم بالابتزاز، ومحاولة الحصول على امتيازات لأنفسهم تتدنى إلى الوجبات المجانية.

وفيما طالب الشيف البريطاني الشهير جوردون رامزي للمؤثّرين في وسائل التواصل مؤخراً بدفع ثمن وجباتهم في المطاعم، إذا كانوا يرغبون في تقييمها، أصبح مالك أحد الأعمال التجارية في جزيرة بالفلبين، رمزاً محلياً، بعد الجهد الكبير الذي بذله في كشفه لمسافرين يطلقون على أنفسهم وصف«المؤثرين»، وهدفهم فقط الحصول على الطعام والإقامة مجاناً.

اجتذبت جزيرة سيارجو الصغيرة في الفلبين آلاف السياح خلال السنوات الماضية، واشتهرت بكونها واحدة من الوجهات، التي ينشر عنها المسافرون الكثير من المعلومات على تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وأجرت «نيويورك تايمز» تحقيقاً موسعاً حول من باتوا يُلقبون بـ«متسولي العصر»، وكشفت كواليس التعامل معهم في المطاعم والفنادق في عدد من مراكز الجذب السياحي في آسيا، لتخلص إلى أن العالم بدأ بالفعل يعي أكذوبة الكثير من الذين يصفون أنفسهم بـ«المؤثرين على مواقع التواصل»، فيما الحقيقة أنهم يشترون المتابعين الوهميين؛ للحصول على إقامات فندقية والتسوق مجاناً.

وتروي «نيويورك تايمز» قصة جيانلوكا كاساسيا، الذي افتتح مع زوجته منتجعاً شاطئياً بالجزيرة، وكان قد أبدى انزعاجه من الرسائل الكثيرة التي تصله، التي يدعي فيها كل مرسل أنه مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتلقى الرجل أكثر من 100 رسالة من هذا النوع خلال فترة وجيزة منذ أن افتتح مطعماً يطل على شاطئ خلاب تابع للمنتجع.

وأشار جيانلوكا في مقابلة مع «نيويورك تايمز» إلى أنه وجد هذا الأمر مزعجاً، وينم عن عدم الاحترام، وأن الكثيرين منهم لا يتعدى عدد المتابعين لهم أكثر من 2000 شخص، متسائلاً عن الفائدة التي ستعود عليه إذا ما وفر وجبات وإقامة مجانية لهم.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، ذكر المنتجع بصفحته على «فيسبوك» أنه غير مهتم بالتعاون مع من يصفون أنفسهم بـ«المؤثرين»، مقترحاً عليهم إيجاد طريقة أخرى لتناول الطعام والشراب مجاناً.

ورغم ذلك، أكد صاحب المنتجع أنه يرحب بجميع الزوار الذين يأتون إليه من جميع أنحاء العالم، وأراد من هذه الخطوة فقط وضع حد لهؤلاء الذين يدعون أنهم من «المؤثرين» بوسائل التواصل.

وخلال أسبوع واحد فقط، حصد المنشور نحو 11 ألف إعجاب، وأكثر من 3000 إعادة نشر، ونحو 700 تعليق، الأمر الذي طرح موضوعاً حامياً للنقاش، وهو التأثير الفعلي لمن يسمون بـ«المؤثرين» وقيمة ما يقدمونه.

تباينت الآراء في هذا الشأن بين مؤيد ومعارض، وأشار البعض إلى أنه ليس هنالك ما يعيب محاولة الحصول على الطعام والإقامة والشراب مجاناً بأي طريقة ما دامت لا تخالف القانون، فيما وصف آخرون الموصوفين بالمؤثرين بـ«متسولي العصر الجديد».

وبحسب تقرير «نيويورك تايمز»، قال آخرون ضمن التعليقات الكثيرة،: إن الجزيرة لم تكن لتحظى بسمعتها الكبيرة لولا انتشار صورها الجميلة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة «إنستجرام»، مشيرين إلى الدور الكبير الذي لعبه «المؤثرون» في المنصة الاجتماعية في هذا الصدد.

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إزاء هذه التعليقات المضادة لما قام به جيانلوكا، ردت إدارة المنتجع بمنشور على «فيسبوك»، أكدت فيه أن المنتجع يرحب بـ«المؤثرين الحقيقيين» ولا يتعامل معهم كما يعامل المدعين، مشيرة إلى أن من أغضبتهم طريقة تعامل المنتجع، يعدون استغلاليين، ويريدون الحصول على أشياء مجانية لا يستحقونها.

وفي اتجاه مختلف تماماً، قال معلقون: إن الشد والجذب الذي حدث نتيجة لهذه الواقعة، كانا مقصودين من جانب إدارة المنتجع التي كانت تستهدف استقطاب المزيد من الزوار؛ من خلال توسيع شهرة الجزيرة والخدمات التي تقدمها. واستشهد هؤلاء بإرفاق صور متنوعة للمنتجع مع جميع المنشورات حول الموضوع.

وبحسب «نيويورك تايمز»، لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها بجزيرة سيارجو الخلابة، ففي يناير/كانون الثاني 2018، دخل صاحب متجر بمدينة دبلن، كان في زيارة إلى الجزيرة، في مشاجرة لقيت شهرة كبيرة؛ بعد أن طلب أحد مشاهير «يوتيوب» عدم محاسبته على الطعام، والإقامة بحكم كونه مشهوراً، وسوف يؤدي إلى جني المكان الذي يقيم فيه الكثير من المال.

وفي يونيو/حزيران 2018 أيضاً، استقبلت بعض المنتجعات بجزر المالديف، عدداً كبيراً من رسائل «المؤثرين» ممن يقدمون اقتراحات لاستضافتهم بشكل مجاني، وفي ذلك قال مسؤولون بقطاع الفنادق: إن هذه الشريحة أخذت هذا النوع من «التسول» حسب وصفهم، إلى مستوى جديد كلياً.

وقال مدير أحد مجمعات الفلل بجزيرة بالي الإندونيسية: إن الطلبات من هذا النوع شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنهم أصبحوا لا يزعجون أنفسهم بالرد عليها، وخص بالذكر إحدى الوقائع، قائلاً: «حضر إلينا قبل عدة أشهر مجموعة من الشباب الذين أجروا حجزاً إلكترونياً، ودفعوا جزءاً ضئيلاً من سعر الفلل التي حجزوها، وبعد انتهاء إقامتهم، حاولوا مفاوضتنا على التنازل عن بقية قيمة الفاتورة، مقابل بعض المنشورات على حساباتهم الاجتماعية، إلا أننا رفضنا ذلك تماماً».

وبعد المنشور الذي أعلنه المنتجع الذي يملكه جيانلوكا على «فيسبوك»، أشار صاحبه إلى أن عدد الرسائل من ذلك النوع، تراجع بشكل ملحوظ لفترة امتدت لأيام قليلة، ومن ثم عاود هؤلاء الأشخاص مراسلة الإدارة بذات الأمر.

زيادة الطلبات

نقلت «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين في بعض الفنادق والمنتجعات من مناطق متفرقة حول العالم، تأكيدهم الارتفاع الملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية في مطالبة أشخاص معاملتهم بطريقة مختلفة تتمثل في الأغلب بمنحهم إقامات مجانية شاملة، مشيرين إلى أنهم أوقفوا التعامل تماماً مع هؤلاء.

وأبدى البعض انزعاجه الشديد من إرسال بعض هؤلاء المطالبين بإقامات مجانية نماذج لمنشورات سابقة، من دون كتابة ولو كلمة واحدة في محتوى الرسالة.

فوضى تنتظر نهاية

رغم الفوضى التي تعيشها المجتمعات المعاصرة على هذا الصعيد، ينبغي أن يدرك المعلنون أنه من الضروري وقف تغذية هذه الشريحة من النجوم المزيفة بالأموال، والأهم من ذلك، معرفة حصة النجوم من أصحاب المواهب والكفاءات الذين يحدثون تأثيراً حقيقياً في مواقع التواصل الاجتماعي، من إجمالي ما ينفق.

ورغم تكرار الدعوات لتنظيم القطاع، وزيادة الشفافية فيه، لا يبدو أن أغلبية هذه الرموز المزيفة سوف تكف عن أنشطتها، وأن هذا التلاعب لا بد أن يجد له نهاية، أما خبراء القطاع فيعتقدون أن المستقبل سيكون في صالح ذوي التأثير المحدود في مواقع التواصل الاجتماعي، أي أولئك الذي يحصلون على ألفي متابع، خاصة في الترويج لإعلانات قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتنظيف الجاف، كما أن حصر النشاط المؤثر في قطاع واحد مثل السفر والسياحة سيكون أكثر مصداقية، مقارنة مع ظهوره المتكرر في قطاعات متعددة.