«كلمات لتمكين الأطفال» تهدي 2000 إصدار لمكتبات إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائبة رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، مؤسِّسة ورئيسة مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، قدمت المؤسسة ضمن مبادرتها «تبني مكتبة»، 2000 كتاباً ل11 مكتبة في عدد من المدن الإيطالية، ضمت سلسلة عناوين أدبية وثقافية وعلمية، موجهة للأطفال واليافعين العرب اللاجئين في إيطاليا.

خلال زيارتها لمكتبة (Kahoula) في بولونيا التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، عدداً من ممثلي وزارة التعليم والبحث في المدينة، وشخصيات من المجلس الإيطالي لكتب اليافعين، ومسؤولين من بلدية بولونيا، ومعرض بولونيا الدولي للكتاب، الذين ثمّنوا دور المؤسسة في إثراء الحراك الثقافي العالمي.

وشارك في الزيارة عبدالله حسن الشامسي، قنصل عام دولة الإمارات في ميلانو، ورنا الظاهري سكرتير ثانٍ بسفارة الدولة في روما، والناشر كارلو جالوتشي، ومحمد المطروشي، أحد داعمي المكتبات.

وتضمنت قائمة الكتب التي تم توزيعها، بالتعاون مع المجلس الإيطالي لكتب اليافعين 1100 كتاب، منها 90 عنواناً عربياً، و10 عناوين باللغتين العربية والإيطالية، من العناوين التي أصدرتها دار النشر «جالوتشي كلمات»، وهي الدار التي تأسست بشراكة مجموعة كلمات للنشر، ودار جالوتشي الإيطالية للنشر في العام 2018، بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات وإيطاليا، وتسهيل نشر الأدب العربي على نطاقات أوسع.

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وأعلنت المؤسسة خلال الزيارة عن توزيع حوالي 900 كتاب، إلى جانب مشاركتها في معرض بولونيا للكتاب، ليصل إجمال عدد الكتب التي قدمتها إلى 2000 كتاب، دعماً لثقافة الأطفال العرب اللاجئين والنازحين، وإسهاماً منها في تمكينهم من المحافظة على لغتهم، وموروثهم الثقافي العربي خلال وجودهم خارج بلدانهم الأصلية.

وحول هذه المبادرة الجديدة والزيارة أشارت آمنة المازمي، مديرة المؤسسة، إلى أن مبادرة «تنبي مكتبة» تمضي في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها الرامية إلى الوصول بالكتاب إلى جميع الأطفال المحتاجين، والذين حالت ظروفهم دون توفير الكتب والعناوين المتنوعة لهم، لافتة إلى أن الكتب التي تم توزيعها في إيطاليا، اشتملت على عناوين متنوعة تسهم في إثراء معارف الأطفال وتمدّهم بالمعارف والخبرات اللازمة.

ولفتت المازمي إلى أن استهداف المبادرة لإيطاليا يأتي انطلاقاً من استضافتها لأعداد كبيرة من الأطفال اللاجئين العرب، الذين هم بحاجة ماسة إلى التزويد بمجموعة متنوعة من الكتب العربية لضمان استمرارهم في القراءة، وإيماناً من المؤسسة بحق كل طفل حول العالم في الوصول إلى الكتاب.

ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة التعليم في إيطاليا، فقد أظهرت أن واحداً من بين كل ستة طلاب غير إيطاليين ترجع أصوله إلى دول ناطقة باللغة العربية، ويشكلون العرب أغلبية الطلاب غير الإيطاليين في المدارس الإيطالية.

وأسهمت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، منذ تأسيسها في عام 2016، في إطلاق سلسلة من المبادرات لتوفير الكتب للأطفال في مخيمات اللاجئين والمكتبات العامة، في إطار رؤيتها القائمة على منح الأطفال في المناطق المحرومة حق الوصول إلى مصادر المعرفة.