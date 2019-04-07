مئات السودانيين يقتحمون مقر البشير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

اعتصم آلاف المحتجين السودانيين أمس السبت ،أمام مقر القيادة العامة للجيش إلى حين رحيل نظام الرئيس عمر البشير ، واقتحم المئات منهم قصر الضيافة؛ حيث يقيم البشير،فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى المتحالفة معه المحتجين إلى مواصلة الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش، وحتى إسقاط النظام، في وقت أعلنت حركة جيش تحرير السودان المسلحة، مقتل متظاهرة، وإصابة العشرات بمعسكر «خمسة دقائق» في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور غرب البلاد.وكان الآلاف من السودانيين سيروا مسيرة هادرة إلى مبنى القيادة العامة للجيش، في قلب العاصمة الخرطوم، أمس ، في تظاهرة غير مسبوقة، رفدت بمواكب مختلفة، اخترقت سياجاً ضربته قوات الشرطة والأمن على كل الشوارع المؤدية إلى شارع القيادة العامة الرئيسي،

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وضربت واعتقلت بعض المحتجين، لوقف الحشود القادمة من ثلاثة اتجاهات على الأقل صوب المجمع الرئاسي الذي يضم أيضاً وزارة الدفاع ومقار أجهزة الأمن ومقر إقامة الرئيس البشير.

لكن آلاف المتظاهرين الذين لوح بعضهم بالأعلام السودانية، وحملوا لافتات تطالب البشير بالتنحي، تمكنوا من الوصول إلى بوابات المجمع، وهم يهتفون «شعب واحد جيش واحد»، مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، حيث وقفت القوات الحكومية للحراسة دون أن تصدهم.

ورافقت التظاهرة سيارات أطلقت أبواقها، وردد المتظاهرون شعارات «تسقط بس، وحرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب»، والجيش جيشنا ونحن أهله.

ووصلت الحشود الجماهيرية، رغم إطلاق السلطات الأمنية والشرطية للغاز المسيل للدموع، إلى مقر القيادة العامة، وأعادت ذكرى التحام الجيش والشعب في السادس من إبريل/‏‏‏‏‏نيسان عام 1985، عندما تمت الإطاحة بحكم الرئيس الراحل جعفر النميري.

وسعى الموكب لتسليم قيادة الجيش مذكرة تطالب بتنحي البشير.

وللمرة الأولى منذ مجيء الإنقاذ في 1989، تصلي أعداد كبيرة تمثل كل ألون الطيف السياسي في مسجد جامعة الخرطوم، الذي ظل قلعة مغلقة للطلاب الإسلاميين ووحداتهم الجهادية.

وصلى الثوار العصر في مسجد الجامعة، وخاطبهم ممثل تجمع المهنيين عقب الصلاة وطالبهم بالبقاء والاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

وفي ولايتي الجزيرة وكسلا، وعدد من مخيمات النازحين في دارفور، تظاهر الآلاف من السودانيين منادين برحيل النظام.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى المتحالفة معه إلى مواصلة الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش حتى إسقاط النظام في الخرطوم، مشدداً على ضرورة إغلاق المتظاهرين للمداخل والمخارج المؤدية للقيادة.

وطالب التجمع وحلفاؤه في المعارضة، الجيش السوداني بالانحياز للشعب، وسحب ثقته من الرئيس البشير ونظامه الحاكم، والاطلاع بمهامه الدستورية في حماية البلاد وشعبها.

وقال التجمع وحلفاؤه، في بيان لهم أمس: «آن الأوان ألا نعود حتى يتنحى البشير، وندعوكم ألا تبرحوا ساحات شارع القيادة العامة، فقد حررتموها بعزيمتكم وصبركم وإرادتكم التي لاتلين».

ودعا البيان السودانيين في الولايات المختلفة بتنفيذ اعتصامات تزامناً مع اعتصام الخرطوم.