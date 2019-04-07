مطر الطاير: الدورة تؤكد أهمية الرياضة والعمل الجماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي للرعاية والتشجيع والدعم الذي تناله جميع قطاعات الحياة وأفراد المجتمع والجهود والمبادرات التي يتم إطلاقها سنوياً من أجل إسعاد أفراد المجتمع ونشر ثقافة ممارسة الرياضية .

وقال الطاير في ختام منافسات النسخة الثانية من الألعاب الحكومية : بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة ورؤيتها لبناء مجتمع سعيد وترسيخ نهج العمل بروح الفريق الواحد، عشنا تجربة رائعة مليئة بالحماس من خلال هذه المبادرة الرائدة التي أطلقت العام الماضي تحت شعار (فريق1.. هدف 1) ، وازداد النجاح في النسخة الثانية من خلال زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 168 فريقاً، وكذلك مشاركة 15 فريقاً من عدد من الجهات الحكومية في 9 دول شقيقة وصديقة، تنافسوا للفوز بشرف نيل لقب الحدث والمكافآت الكبيرة التي يبلغ مجموعها 3 ملايين درهم. وأضاف: تمثلت قمة النجاح لهذه المبادرة الرائدة في حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سموه منافسات اليوم الثاني الذي شهد مشاركة وتألق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع فريقه F3 حامل اللقب، وقد حرص سموه الرياضي الأول، على تشجيع اللجنة المنظمة وجميع المشاركين والإشادة بعملهم وبفكرة تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية لموظفي حكومة دبي ومن يرغب، كونها تسهم في صقل مواهب الشباب ممن لديهم هوايات وإبداعات رياضية وتجدد النشاط الجسدي والذهني لدى الشباب وتزيد من تفعيل أدائهم الوظيفي والاجتماعي، وقول سموه: إن الرياضة تنعش الذاكرة وتقوي البنية الجسدية وتخفف من ثقل أعباء الحياة لدى الإنسان وتخلق روح المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد إلى جانب أنها تعزز ثقافة التقارب والتعاون بين الأشخاص خاصة والمؤسسات عامة.

واختتم: يؤكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دائماً على تعزيز مكانة الرياضة وروح التنافس الرياضي الشريف بين جميع أفراد المجتمع من خلال مبادرات تستمر على مدار العام وفي مقدمتها دورة ند الشبا الرياضية التي نستعد لتنظيم نسختها المقبلة خلال شهر رمضان المبارك، ومبادرة الألعاب الحكومية، وغيرها، كما أن سموه لا يكتفي بإطلاق المبادرات ودعمها بل يحرص على تحفيز المشاركين فيها وتشجيعهم من خلال الحضور ومتابعة المنافسات ، والمشاركة مع فريقه الخاص حيث أشاد سموه بتطور مستوى المشاركين في النسخة الثانية وقال إن هدف فريق F3 هو المشاركة، وإضفاء أجواء من المنافسة والندية، وتحفيز الفرق المشاركة على تقديم الأفضل.