مشروع «كلمة» يصدر «الجزيئات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مشروع «كلمة» للترجمة، كتاب «الجزيئات: العناصر وعمارة الأشياء» للكاتب تيودور جراي، ونقله إلى العربية عمر سعيد الأيوبي.

«الجزيئات» هو الكتاب الثاني في ثلاثية العناصر التي باعت أكثر من مليون نسخة. وفيه يخطو تيودور جراي، الخطوة التالية في القصة التي بدأت بتقصي الجدول الدوري للعناصر في كتاب «العناصر: استعراض بصري لكل الذرات المعروفة في الكون» (صدر عن كلمة في سنة 2018)، وتوّجت بكتاب «التفاعلات: استعراض مصوّر للعناصر والجزيئات والتغيّر في الكون».

وإذا كان الجدول الدوري للعناصر، هو الفهرس العام للعالم المادّي، فإن ما نقابله في حياتنا اليومية من جزيئات أكثر بكثير مما نقابل من عناصر. وفي كتاب «الجزيئات»، يستعرض جراي، عن طريق القصص الرائعة والصور الفوتوغرافية المدهشة، البنى الكيميائية الأساسية والمفيدة والجميلة والأكثر إثارة للاهتمام.