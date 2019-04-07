شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين بريطانيا وأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

أخالنا جميعاً نعلم أن ثمة علاقة ملتبسة ومعقدة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في حقولٍ شتى.

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في العقود القليلة الماضية بدت السياسة الخارجية البريطانية أشبه ما تكون بالتابعة، حيث يصعب العثور على فوارق جوهرية بين سياستي البلدين، بل إن الأمر يتخطى حدود السياسة الخارجية، ويمتد حتى إلى طبيعة الفلسفة الاجتماعية - الاقتصادية للتسيير، وحسبنا هنا أن نعيد إلى الذاكرة الثنائي الأشهر في العلاقات بين البلدين، ونعني به ثنائي ريجان - تاتشر عشية وغداة انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي وفقدانه النفوذ في أوروبا الشرقية.

لم تكتف تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا عن حزب المحافظين بأن جعلت من السياسة الخارجية لبلادها مجرد ملحق بالسياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في مواجهة ما وصف يومها بالخطر السوفييتي أو الشيوعي، وإنما تماهت معه حتى في السياسات الداخلية، وهي السياسات التي أرست القواعد لنهج المحافظين الجدد الذي أوصل إلى سدة الرئاسة، وعلى التوالي الثنائي بوش، الأب والابن، وهو توال قطعته ولاية الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، وما بدأه بوش الأب استكمله بعد سنوات بوش الابن بغزو العراق.

وهنا أيضاً وجد البيت الأبيض بواشنطن من «10 دواننج ستريت» بلندن كل الانسجام، لنصبح أمام ثنائي أمريكي - بريطاني آخر، هو ثنائي جورج بوش الابن - انطوني بلير. والمفارقة أن بلير لم يكن رئيساً للحكومة عن حزب المحافظين مثل تاتشر التي كانت متسقة في سياساتها مع طبيعة حزبها، حزب المحافظين وتوجهاته اليمينية التي تجاهر بها وتفخر، وإنما كان عن حزب العمال الذي يفترض في سياساته أن تكون أقل غلواء في محافظتها عن سياسات المحافظين، كي لا نقول مختلفة.

لقد كان الاختبار الحقيقي لهذا التناغم في حرب احتلال العراق، حيث أصبحت بريطانيا - بلير شريكاً أساسياً في هذا العدوان، بكافة الصور: عسكرياً ولوجستياً وسياسياً، وفي الدعاية الإعلامية المموهة على الأغراض الحقيقية من وراء احتلال العراق ومن ثم تفكيك بنى الدولة فيه، وحل الجيش، وإدخاله في حال من الفوضى العارمة، بتمكين الميليشيات المسلحة بكافة تلاوينها.

في واقع الأمر جرى تحويل العراق بالذات إلى مختبر نموذجي لنظرية «الفوضى الخلاّقة» التي سوّقتها كوندليزا رايس، أحد أبرز وجوه إدارة بوش الابن، ويمكن القول اليوم إن هذه النظرية، التي لم تكن بريطانيا بعيدة عنها، أثبتت فعاليتها في تحقيق الغايات المرجوة منها، والدليل على ذلك الفصول المتتالية من الحروب والفتن والأزمات التي عرفها العالم العربي.

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