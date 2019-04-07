السيسي يطالب بتحرك دولي لوقف التدهور في طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:الخليج، وكالات

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بتحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في ليبيا. وأكد موقف مصر الثابت تجاه حل الدولتين، باعتباره الحل الأمثل لإحلال السلام والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في المنطقة والعالم.

وأعرب السيسي، خلال اللقاء، عن مواصلة العمل والتنسيق مع روسيا للوصول إلى تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وكذلك احتواء خطر العناصر الإرهابية هناك فيما يعرف بالمقاتلين الأجانب والحيلولة دون انتقالهم إلى مناطق إقليمية أخرى.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، سعي مصر لترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وقال لافروف، أمس: «إن موسكو ترحب بأي حوار بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مؤكداً أن موقف بلاده حيادي في ليبيا».

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده أمس بالقاهرة، في أعقاب لقائه، وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن اللقاء بحث إعادة الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، واستمرار التنسيق بين الجانبين المصري والروسي حول تأمين المطارات، إلى جانب بحث عدد من الملفات المتعلقة بالتسوية السلمية والدبلوماسية للأزمات التي تواجهها المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التنسيق والتشاور مع الجانب المصري.

واتهم سيرجي لافروف، الناتو، بأنه المتسبب الرئيسي بالانهيار الحاصل في ليبيا، موضحاً أنه لا يجب تبرير ما يجري في البلاد، رافضاً استخدام الطائرات الحربية في المعارك بين الجانبين، فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الملف الليبي حظي بمشاورات مكثفة بين القاهرة وموسكو، مشدداً على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، موضحاً أن الأوضاع في ليبيا تعاني فوضى وسط انتشار السلاح في الأراضي الليبية، داعياً إلى ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودعم كل مؤسسات البلاد.

وقال شكري، إن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لحل الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن القاهرة تنسق مع كل الأطراف الدولية بما فيها روسيا لنزع فتيل الأزمة، مشيراً إلى أن مصر تعمل على تفعيل اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس» وخفض التوتر في غزة.