تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:”الخليج 365” و(وام)

أعلنت حكومة الإمارات عن منح تأشيرات لمدة خمس سنوات لأفضل 100 شركة عربية ناشئة تم اختيارها خلال منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنعقد في المملكة الأردنية خلال يومي 6 و7 إبريل/‏‏‏نيسان الجاري؛ حيث شهد المنتدى ولأول مرة هذا العام مبادرة تهدف إلى جمع 100 شركة ناشئة من العالم العربي تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وقد تم اختيار هذه الشركات الناشئة بالتعاون مع نخبة من المسؤولين في قطاع ريادة الأعمال في المنطقة.

وجاء الإعلان عن منح دولة الإمارات لتأشيرات لمدة خمس سنوات خلال مشاركة عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي ل«مؤسسة دبي المستقبل»، في جلسة محورية حول تحفيز المشاريع العربية الناشئة؛ من خلال تطوير التشريعات، ودعم ريادة الأعمال.

وتحتضن دولة الإمارات 20% من المشاريع الناشئة في المنطقة، وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، ويوجد في الإمارات 19 مشروعاً ناشئاً واعداً من أصل 100 مشروع في المنطقة العربية من المتوقع أن تشكّل مستقبل الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة. وقال عبد الله بن طوق: «تتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع التقنية الناشئة؛ بفضل تأسيس بنية تشريعية جاذبة للابتكار، وهو أمر أساسي بالنسبة للشركات الناشئة».

وأضاف: «التعاون بين دولة الإمارات ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنح تأشيرات لمدة خمس سنوات لأفضل 100 شركة عربية ناشئة؛ يهدف لتسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الشركات، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات».

من جانبه، قال خلفان جمعة بلهول: «تجسد هذه المبادرة عزم حكومة الإمارات على بناء شراكات عالمية على المستوى الحكومي والخاص تدعم مسيرة تبني التكنولوجيا المستقبلية وتبادل الخبرات والابتكارات العالمية، ولدينا اليوم تجارب رائدة في احتضان مشاريع المستقبل، وتوفير مناخ اقتصادي وتشريعي يحفز على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة الإنسان وبناء مدن المستقبل».

وسيتم التنسيق مع «منطقة 2071» لتبني المشاريع العربية الناشئة القائمة على الابتكار؛ حيث تشكل منطقة 2071 بوابة عبور إلى الغد، ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل، وتعد نموذجاً إبداعياً لتصميم المستقبل قابلاً للتطبيق في أي مدينة، وتستقطب المنطقة المؤسسات الكبرى والمتوسطة التي تمتلك مختبرات؛ لتصميم وابتكار أدوات وحلول تكنولوجية للمستقبل، إضافة إلى المستثمرين والشباب.

وأكدت حكومة الإمارات، من خلال مشاركتها في أعمال المنتدى، أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات؛ لإنشاء المشاريع المبتكرة، من أهمها البنية التشريعية والتي تتمتع بمرونة وسرعة بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة في السوق، من مثل مختبر التشريعات الذي يوفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ من خلال خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية، بما يدعم «رؤية الإمارات 2021» ومئويتها 2071. (وام)



شروط منح التأشيرات طويلة الأمد



يعرّف قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال وأصحاب المواهب المتخصصة، رائد الأعمال الأجنبي الذي يملك مشروعاً اقتصادياً ذا طابع تقني أو مستقبلي قائم على المخاطرة والابتكار، وفق ضوابط القرار.

وبحسب المادة (6) التي تشمل ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال، يمكن منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة، والأبناء، تصاريح إقامة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى الشروط الآتية:

1- امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة.

2- أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.

3- أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

ب- للهيئة منح تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لعدد 3 مديرين تنفيذيين ممن يعملون لدى رائد الأعمال وفقاً للشروط التالية:

أ- أن يلتزم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة.

ب - أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

ج- لرائد الأعمال الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

د- يمنح رائد الأعمال إذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، متعدد الدخول لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول.