حمدان بن محمد يشهد انطلاق مهرجان ختامي المرموم للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي مساء أمس انطلاقة مهرجان المرموم التراثي 2019 للهجن العربية الأصيلة، وذلك من خلال تحديات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل التي اقيمت على مدار15 شوطاً حصل الفائزون بصدارتها على سيارات «شيفروليه بليزر» بينما نال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

وحصدت (وغى) بشعار سلطان سعيد محمد أحمد إبراهيم صدارة الشوط الرئيسي للحقاقة البكار المفتوح بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 4 كم في توقيت زمني بلغ 5:49:05 دقائق، وكان التميز من نصيب شعار راشد محمد دحروي العامري الذي قدم (طلوع) على رأس الحقاقة الجعدان في الشوط الرئيسي الثاني مسجلاً زمناً بلغ 5:50:2 دقائق، وكانت (علاج) المملوكة لعلي سالمين حمد النعيمي هي صاحبة ناموس الشوط الثالث للحقاقة البكار المفتوح بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت 5:46:5 دقائق.

وبالمقابل كان الحسم في الشوط الرابع للحقاقة الجعدان المفتوح من نصيب محمد سالم حمد عيسى المنصوري الذي قدم (معزز) على الصدارة بزمن وقدره 5:44:8 دقائق كان هو التوقيت الأفضل والذي سجله أيضاً (غياث) المملوك لعبد الله محمد سبعين المحرمي في الشوط السادس للحقاقة الجعدان المفتوح.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقة، وحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة، وتمكنت (تراحيب) المملوكة لعبدالله نصيب محمد بالنقيطة من حصد صدارة أول الأشواط للحقاقة البكار المفتوح وذلك بتسجيلها توقيتاً بلغ 5:52:1 دقائق، وسجلت سلالة الشبابي حضورها القوي من خلال الشوط الثاني للحقاقة الجعدان المفتوح والذي قدم من خلاله سعيد الدحبة قنازل العامري (الشبابي) على الصدارة، وكان التوقيع الثالث في شوط الحقاقة البكار المفتوح من نصيب (الشايبة) لمبارك العثة خزع العامري والتي وصلت لخط النهاية قاطعة مسافة 4 كم ، وغادر (مغادر) المملوك لعبد الله حمد راشد العمري بناموس رابع الأشواط للحقاقة الجعدان المفتوح .

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وكان التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية من نصيب (عناد) المملوك لعبد العزيز سلطان تريم الكتبي والذي نجح في حسم صدارة الشوط الثامن للحقاقة الجعدان المفتوح بوصوله لخط النهاية. وتنطلق اليوم تحديات رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم.كما تشهد الفترة المسائية إقامة 11 شوطاً مفتوحاً ينال أصحاب المراكز الأولى فيها سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر».في المقابل سيكون التنافس قوياً في الفترة الصباحية بين الهجن من إنتاج أبناء القبائل وذلك من خلال 20 شوطاً، ورصدت سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر» لأصحاب المركز الأول في 15 شوطاً، بينما ستكون الأشواط الخمسة الأخيرة نقدية بالكامل.

وأعلنت مؤسسة هجن العاصفة عن تسعيرتها للمطايا في سن الحقاقة المشاركة في مهرجان ختامي المرموم للهجن العربية الأصيلة، وحددت التسعيرة مبلغ مليوني درهم لأصحاب المراكز من الأول إلى الثالث و1.5 مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر في أشواط الرموز للحقاقة البكار الإنتاج والمفتوح.

أما بالنسبة لأشواط الرموز للحقاقة الجعدان الإنتاج والمفتوح فقد حددت التسعيرة مبلغ 1.5 مليون درهم لأصحاب المراكز من الأول إلى الثالث، ومليون درهم للمراكز من الرابع حتى العاشر. وحددت التسعيرة بالنسبة لأشواط الحقاقة (السيارات) مبلغ مليون ومئتي ألف درهم للبكار، ومليون درهم للجعدان، أما بالنسبة لأشواط (الحقاقة) النقدية فقد حددت التسعيرة مليون درهم للأبكار و800 ألف درهم للجعدان.

35 مطية في مزاد مختبر الجزيرة

يقام اليوم مزاد مختبر الجزيرة للأبحاث البيطرية، والذي سيتم خلاله طرح 35 مطية، تنحدر من سلالات راقية في عالم الأصالة، مثل الزمول المملوكة للشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وزمول الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وزمول الشيخ خليفة بن سيف آل نهيان، بالإضافة إلى زمول مختبر سويحان، وعدد من عيال الزمول المملوكة للجماعة، كما سيتم من خلال المزاد طرح عدد من عيال زمول مؤسسة هجن العاصفة الشهيرة (الشبابي)، و(عالي) و(الفارس).