الأكياس البلاستيكية.. خفة في الوزن.. وثقل في تدمير البيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: حصة سيف

رغم التشريعات التي وضعتها الدولة؛ لحماية البيئة من الأكياس البلاستيكية، وجعل بيئتنا خالية منها، ورغم حملات النظافة التطوعية، فإن كثرة استهلاك الأكياس ما زالت بحاجة إلى تقنين، خاصة في المراكز التجارية والبقالات الصغيرة، التي لا تتوانى عن وضع كل غرض مهما كان حجمه في كيس، مما يتطلب- كما دعت الفعاليات- إلى تشريعات تقنن استخدام الأكياس، ورفع الوعي بأهمية تقنين استخدامها؛ حفاظاً على البيئة.

وأكدت الفعاليات، أن رفع الوعي بالتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية يقع على كاهل كل جهة مختصة بالبيئة؛ بتوجيه الجهات المختصة لتقنين استخدام الأكياس البلاستيكية، لما فيها من مضرة تحللها، وتسببها بنفوق الكثير من الثروة الحيوانية سواء كانت في البر أو في البحر.

المتطوعة عائشة المهري، شابة إماراتية تشارك في حملات النظافة التطوعية، أكدت أن الوعي بالتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية، لابد أن ينبع من الشخص ذاته، خاصة حين يذهب لشراء المواد الاستهلاكية أو عند التعامل مع البقالات والمراكز التجارية؛ وذلك بإرجاع الأكياس، التي لا يستفيد منها، ووضع المشتريات في كيس واحد، خاصة إذا كان بلاستيكياً، موضحة أن الفرد الواحد يمكن أن يتخيل أعداد الأكياس، التي يستهلكها كل فرد، وأين يكون مصيرها في بيئتنا، وما نتائج تحللها وازدياد كمياتها.

وأضافت: «إن عدداً كبيراً من المستهلكين يعيدون استخدام الأكياس البلاستيكية، كما أن بعضهم يحرص على ألا تكون أكياسه كثيرة، ويملأ كل كيس بالأغراض، وبعضهم يرجع التي لا يحتاج إليها، وهذه الممارسات الإيجابية نريد أن يبادر إليها كل مستهلك؛ حماية لبيئتنا، ولابد من تشريع يُقنن استخدام وتوزيع الأكياس، خاصة في المراكز التجارية والبقالات الصغيرة».

وأكدت أن أكثر ما لفت انتباهها في حملات النظافة، التي شاركت فيها؛ هو انتشار العلب المعدنية والأكواب الكرتونية والأدوات البلاستيكية، التي تستخدم لمرة واحدة، موضحة أن انتشار الأكياس البلاستيكية مستمر؛ لكن لا نجده بكثرة في الأماكن التي نقوم بتنظيفها، في البر أوبالقرب من الشواطئ؛ نظراً لسهولة تحللها وتطايرها، إلا أن المواد البلاستيكية ما زالت منتشرة.

وذكرت أن حملات التوعية بأهمية المحافظة على البيئة قللت أيضاً من نسبة المخلفات، مقارنة بعشر سنوات ماضية، كانت فيها المخلفات كثيرة، وفي مناطق مختلفة، مبرزة أيضاً نشاط وجهود دائرة الخدمات العامة، ودوريات راقب في الإمارة، بالحد من رمي المُخلفات، والحرص على عمليات التنظيف المستمرة.

نفوق الكثير من الجمال

مطر المسافري، مواطن من منطقة سهيلة في رأس الخيمة، أشار إلى أن النفايات وبخاصة الأكياس البلاستيكية؛ تتسبب في نفوق الكثير من الجمال؛ بسبب كثرة وجودها في مراعيها في البر، موضحاً: إن بعض الجمال كذلك تقصد حاويات المخلفات غير المغطاة؛ بحثاً عن الطعام، ما يعرضها لأكل الأكياس البلاستيكية، مطالباً الجهات المختصة بتسوير الحاويات أو استخدام الحاويات ذات الغطاء.

مريم الأنصاري، شابة مواطنة نظمت مؤخراً معسكراً حرصت فيه على استخدام الأدوات الصديقة للبيئة، وعدم استخدام الأدوات، التي تستهلك ليوم واحد، واستخدام عبوات المياه، التي يتم تعبئتها بدلًا من استخدام العبوات البلاستيكية، في مساهمة منها لنشر الوعي بأهمية التقليل من استخدام الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، وترمى؛ حفاظاً على البيئة.

73 ألف كيلو جرام نفايات بلاستيكية

وأكدت حبيبة المرعشي مؤسسة ورئيسة مجموعة الإمارات للبيئة، أن الحملات التطوعية لجمع النفايات، التي تنظمها المجموعة نتج عنها خلال عام 2018 ما يقارب مليون كيلو جرام من الورق، و19 ألف كيلو جرام من علب الألمنيوم،

و8 آلاف من الهواتف الخلوية، وبلغت كمية البلاستيك بأنواعه 73 ألف كيلو جرام، ورغم خفة وزن كل قطعة، فإن الكمية كبيرة جداً، وأغلب ما يصادفنا في الحملات التنظيفية هي أنواع البلاستيك.

وقالت: هناك الكثير من الحلول؛ لتقليل كمية النفايات؛ منها أنه لابد من سن قوانين تمنع استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وتشدد على مصادرها في المحال التجارية؛ وذلك بفرض غرامات على مستخدمي تلك الأكياس، ويمكن بتضافر الجهود وبالتوعية التقليل منها؛ من خلال إعادة تدويرها، مؤكدة أن ناتج الحملات التنظيفية التي بدأتها منذ عام 2002 يتم توزيعه حسب نوعه على المصانع المحلية، التي تعيد تدويره، كما أطلقت المجموعة مؤخراً مبادرة «منصة 100 عام إرث واحد»؛ ومنها تم إطلاق الأكياس المصنوعة من أحد أنواع البلاستيك، التي تستخدم في اللوحات الإعلانية.

وأشارت إلى أن الحملات التنظيفية، التي أطلقتها المجموعة خلال عام 2018 استقطبت 44 ألف مشارك على مستوى الدولة، فيما كان العدد 125 ألف مشارك في عام 2016؛ نظراً لأن 65 ٪ من المتطوعين كانوا من طلبة المدارس، وحين تم تغيير مواقيت أيام التمدرس والإجازات، لم تسمح للكثير بالمشاركة، مؤكدة أن كمية النفايات تقل تدريجياً في كل عام؛ نظراً لتزايد الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على نظافة البيئة.

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جهود تشريعية

قال المهندس يوسف الريسي، مدير إدارة الشؤون البلدية بوزارة التغير المناخي والبيئة،: إن الوزارة قامت بتأسيس برنامج؛ لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وفقاً لآلية التنفيذ، التي تم اعتمادها؛ وفقاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (5/77) لسنة 2009، وحقق البرنامج أهداف الحظر لجميع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في عام 2012، والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل منذ عام 2014، ومن خلال جهود متكاملة، وبالتعاون مع الشركاء، قامت الوزارة بإقرار مجموعة من السياسات والتشريعات؛ بهدف الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وشملت: قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2009، بشأن مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة لخصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل، وقراراً وزارياً رقم (451) لسنة 2011، بشأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس القابلة للتحلل في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومنع تداول واستيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في الدولة اعتباراً من 2012/1/1، إلى جانب القرار الوزاري رقم (118) لسنة 2013 بشأن إلزام مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل (15 مادة بلاستيكية) في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومنع تسويق وتداول المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل بدءاً من 2014.

وأضاف: وتزامناً مع «اليوم العالمي للبيئة» تحت شعار: «التغلب على التلوث البلاستيكي»، أطلقت الوزارة مبادرة استهدفت مؤسسات القطاع الخاص؛ حيث استضافت خلالها الوزارة، بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند في الدولة احتفالية خاصة في مقر الوزارة في دبي، تعهدت خلالها مجموعة من المؤسسات والشركات الخاصة الكبرى في الدولة بخفض استهلاك البلاستيك في دورة عملها كاملة في الإمارات.

مواصفات خاصة

كما قامت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بوضع مواصفات خاصة بالمنتجات البلاستيكية والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

ومنذ عام 2002، منعت استيراد المخلفات البلاستيكية من خارج الدولة؛ لتوفر كميات كبيرة منها على الصعيد المحلي؛ وللتشجيع على تدوير المخلفات البلاستيكية المتولدة محلياً، وإعادة تصنيعها.

وأطلقت حملة «لحماية بيئتنا عبر استهلاك أمثل للبلاستيك»؛ تزامناً مع «اليوم العالمي للأرض» في 22 إبريل/نيسان في العام الماضي، استهدفت من خلالها التوعية والتعريف بالآليات والسلوكات الصحيحة الواجب على المؤسسات والأفراد اتباعها؛ لتحقيق ترشيد وتدوير وإعادة استخدام للبلاستيك.

وضمت الحملة مسارين استهدف الأول التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي تتعامل بشكل مباشر مع الطلبة والمستهلكين ومنافذ البيع؛ لنشر التوعية الصحيحة بأشكال عدة تشمل: ورش عمل ونشرات ومحاضرات، والثاني استهدف رفع وعي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ عبر سلسلة من الرسائل المصورة التي تسلّط الضوء على حقائق وأرقام عالمية حول الاستهلاك غير المسؤول للبلاستيك عالمياً.

وفي الوقت الحالي، تقوم وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بوضع سياسات ومبادرات؛ لتوفير حلول ابتكارية لريادة بيئية لتنمية مستدامة في قطاع البلاستيك في الدولة، وخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية.

حظرها في الصيد

وأكد د. سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن الهيئة أصدرت في إبريل/نيسان 2018 القرار رقم (37) لسنة 2018، والذي حظرت بموجبه على مرتادي البحر استخدام الأكياس البلاستيكية أثناء مزاولة الصيد؛ لما للنفايات البلاستيكية من دور كبير في تلوث البيئة البحرية، ونفوق الأحياء البحرية؛ لكونها غير قابلة للتحلل والتفكك، والتي تؤثر في السلاحف وتضر بالأسماك التي تتغذى عليها، وتؤثر كذلك في غذاء الإنسان، وإيماناً من الهيئة بضرورة نشر التوعية حول ضرر استخدام الأكياس البلاستيكية، والتخلص منها بطرق مسؤولة أو استخدام بدائل صحية للبيئة والإنسان كأكياس الورق أو القماش؛ قامت هيئة حماية البيئة والتنمية بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم «كارفور» بوقف استخدام الأكياس البلاستيكية خلال يوم واحد، ووفرنا أكياساً صديقة للبيئة للمستهلكين خلال ذلك اليوم؛ لتوعيتهم بمخاطر الأكياس البلاستيكية، وحثهم على ضرورة الاستغناء عنها، والبحث عن بدائل أخرى صديقة للبيئة.

وبشأن إجراءات متابعة حظر استخدام الأكياس غير القابلة للتحلل، أوضح: إن الهيئة وباعتبارها السلطة البيئية المختصة بالإمارة فهي تقوم بمتابعة تنفيذ التشريعات البيئية الاتحادية على النطاق المحلي، ومن بين هذه التشريعات تلك الخاصة باستخدام الأكياس البلاستيكية، كما أنها تشارك في اللجان وفرق العمل الاتحادية المعنية بتحديث وإصدار التشريعات البيئية، والتي من بينها موضوع استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية.