شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أبو الغيط يشارك فى افتتاح مقر البرلمان العربى للطفل بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فى حفل الافتتاح الرسمى لمقر البرلمان العربى للطفل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم،الأحد، والذي يعقد تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، وصاحب مبادرة إنشاء البرلمان العربي للطفل.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط وصل أمس،السبت، إلى دولة الامارات للمشاركة في الحفل، مضيفا أن مشاركة الأمين العام في هذا الحدث تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه بتعزيز دور آليات العمل العربي المشترك ودعم المبادرات الجديدة التي من شأنها تحقيق المزيد من التقارب بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

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وأشار إلى ما يمكن أن يلعبه البرلمان العربي للطفل في هذا الصدد من دور هام في تحقيق التنشئة السياسية المناسبة للأجيال الجديدة، وإكسابهم ثقافة الحوار الهادف والبناء، وبما يثري من النقاشات الدائرة على الساحة العربية حول قضايا النشء وحقوق الطفل.