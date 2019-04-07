المتحدث باسم الجيش الليبى: عملية (طوفان الكرامة) مستمرة ولا تضييع للوقت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري "إن عملية (طوفان الكرامة) في طرابلس مستمرة ، وتجاوزنا مرحلة التصريحات".

جاء ذلك ردا على كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ، تعقيبا على العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الارهابية.

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وأضاف المسماري ، في تصريح خاص لقناة (الحدث) الليلة ، " حسمنا قرارنا مع السراج والكلمة ستكون في المعركة ، والسراج تحاشى دائما التوقيع على أي اتفاق مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ، لم يعد بإمكاننا الصبر أكثر من ذلك على مراوغات السراج" ، مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة وستكون معركة هامة ومصيرية.

وكان اللواء أحمد المسماري قد أكد ، في مؤتمر صحفي في وقت سابق ، أن هدف الجيش الليبي تأمين العاصمة طرابلس وتجنب توسيع رقعة المعارك.