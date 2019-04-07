جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي يطالب بفتح ممر آمن للمدنيين العالقين بأماكن الاشتباكات

بنغازي — سبوتنيك. وقال علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الوضع في مناطق الاشتباكات بطرابلس غير واضح وغير مفهوم وتلقينا كجهاز الإسعاف والطوارئ نداءات من عائلات مدنية للخروج من تلك المناطق"، مشيراً إلى أن "جاري الآن محاولة سحب مجموعة من العائلات العالقة بمنطقة وادي الربيع".

© REUTERS / HANI AMARA

وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن "أماكن الاشتباكات تقع في مواقع عديدة في جنوب طرابلس وتلك المناطق تمتد من وادي الربيع إلى العزيزية لكن دون تحديد المكان وذلك بسبب عمليات الكر و الفر في القتال"، مؤكداً "لم نتمكن من التواصل مع الجهات المتقاتلة من أجل الدخول إلى أماكن العالقين وكل النداءات جاءتنا من منطقة وادي الربيع حتى اللحظة".

ورداً على سؤال مراسل وكالة "سبوتنيك" عن قدرة المراكز الصحية بتلك المناطق واستيعابها لحالات طارئة قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ إن "المراكز الصحية إلى الآن لها القدرة على العمل واستيعاب لكل الحالات".

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وأضاف

"طالبنا كافة الجهات العسكرية والأمنية بهدنة ووقف فوري لإطلاق النار وفتح ممر آمن لكل العالقين، لكن لا يوجد استجابة في مناطق الاشتباكات من وادي الربيع إلى العزيزية".

وتابع "نكرر النداء بفتح ممر آمن للعالقين في أماكن الاشتباكات ونتمنى الاستجابة السريعة حفاظا على أرواح المدنيين".