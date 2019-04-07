الجيش_اليمني يُحكم سيطرته على جبل قرب #صنعاء.. بإسناد #التحالف

صحيفة الخليج الالكترونية حررت قوات الجيش الوطني اليمني جبل الغنيمي الاستراتيجي في جبهة نهم (البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء). وأفاد موقع “سبتمبر نت” اليوم السبت بأن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية، انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي. Advertisements وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا الانقلابية القادمة إلى مناطق المواجهات. وأوضح الموقع أن المعارك لا تزال على أشدها، وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمًا متسارعًا، فيما تتكبد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.

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