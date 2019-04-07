شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن موعد إيداع دعم الدفعة الـ 17 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج “حساب المواطن” على أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وقال حساب المواطن عبر حسابه على “تويتر” سيتم إيداع الدعم للدفعة السابعة عشرة بتاريخ 10 إبريل الجاري أي بعد 4 أيام.

ويذكر أن يوم إيداع الدفعة 17 من حساب المواطن يوافق الأربعاء المقبل 10 إبريل، في حين يستمر التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر مايو.