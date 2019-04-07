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وزير الطاقة السعودى يبحث استقرار سوق النفط مع رئيس نيجيريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط السعودى خالد الفالح، فى تغريدة على تويتر اليوم السبت، إنه التقى مع الرئيس النيجيرى وبحثا التعاون فى مجال الطاقة بين البلدين العضوين فى منظمة أوبك.

وقال الفالح إنه اجتمع مع الرئيس محمد بخارى على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الأردن حيث بحثا "سبل التعاون فى مجالات الطاقة والصناعة وأهمية التعاون لاستقرار السوق البترولية الدولية".

 

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