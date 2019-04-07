طيران التحالف يقصف بـ4 غارات موقعا عسكريا جنوب صنعاء

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن أربع غارات على جبل جربان في قرية عَمِد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، وسط تحليق مستمر.
MOHAMED AL-SAYAGHI
وفي وقت سابق اليوم، قصف طيران التحالف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بأربع غارات، استهدفت ثلاث منها مديرية كتاف شرق صعدة، فيما تعرضت مديرية باقم شمال صعدة إلى غارة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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