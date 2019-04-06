شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أن حسابك محظور جزئياً في «تويتر»؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المتخصص في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، إن هناك ثلاثة علامات أساسية توضح للشخص إذا ما كان حسابه على موقع تويتر محظور جزئياً أم لا.
وفصل الرحيلي – عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر- هذه العلامات الثلاث في شكل أسئلة كالتالي: هل تغريداتك لا تظهر في البحث؟ هل ردودك لا تظهر للآخرين؟ هل تغريداتك لا تظهر في الهاشتاقات؟
وأوضح إذا كان الأمر كذلك، أو أن إحدى العلامات ظهرت للشخص، فإنه ربما يكون حسابه محظوراً بشكل جزئي من تويتر، وعليه
فحصه عن طريق هذا الرابط للتأكد:https://shadowban.eu
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