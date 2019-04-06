شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. بدء الرصد الآلي لمخالفات «الحزام والجوال» بنجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المرور عن بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة نجران، اعتبارا من صباح غدا الأحد.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت بتاريخ 17/ 6/ 1439هـ، تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في مدن الرياض وجدة والدمام، ثم بدأت بالتطبيق تباعا في كل مناطق المملكة.