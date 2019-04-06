شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. توقعات بهطول أمطار رعدية على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية غدا الأحد على 7 مناطق بالمملكة. Advertisements وأوضحت هيئة الأرصاد، أن تلك المناطق الـ 7 هي: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة، عسير، نجران، الباحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس الأحد.. توقعات بهطول أمطار رعدية على 7 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.