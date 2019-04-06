«الأرصاد» تتوقع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على شرق الباحة ونجران وشرق مرتفعات عسير. Advertisements كما توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأحساء حتى مساء اليوم السبت. وأضافت أن أبرز مناطق المملكة المتأثرة بأمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة يوم غدٍ الأحد هي مكة المكرمة وعسير وجازان ونجران والباحة.

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