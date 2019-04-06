وكيل جامعة الإمام سابقا الشيخ الدكتور عبدالله الشثري: يجب حصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الأذان والإقامة فقط

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وكيل جامعة الإمام سابقا الشيخ الدكتور عبدالله الشثري إنه يجب حصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الأذان والإقامة فقط، وعلى الأئمة في شهر رمضان أن يتقوا الله ويستخدموا المكبرات الداخلية فقط لصلاة التراويح.

واستند الدكتور الشثري، خلال حديثه على قناة روتانا، على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة وإرشاد المساجد في المملكة بوقت سابق، بعدم استعمال مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويخ خلال شهر رمضان باستثناء المساجد الكبيرة فقط.