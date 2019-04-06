وأنهت الحكومة الفرنسية، من جانبها، مبادرتها في "الحوار الوطني الكبير" وتعدّ الأسبوع المقبل تقريرا حول نتائجها. بالإضافة إلى عزمها على إعلان مرتقب عن تدابير جديدة في منتصف أبريل الجاري، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي باريس حيث تجمع مئات الأشخاص، كُتب على إحدى اللافتات "ماكرون إقالة"، وتم تمديد قرار منع التظاهر في العاصمة الذي اتُخذ بعد أعمال العنف في 16 مارس الماضي، وبخاصةً في جادة الشانزيليزيه حيث قام نحو 1500 شخص بتخريب محلات تجارية ومطاعم، بحسب الحكومة.
وتثير المظاهرات في نسختها الحادية والعشرين، مجددًا المخاوف من أعمال عنف، بعد مشاهد الصدامات في المدينة في منتصف مارس، التي انتشرت بشكل واسع في مقاطع فيديو أساءت لصورة فرنسا التي تُعتبر أول وجهة سياحية في العالم.
وتمنح هذه المادة مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهر كل من يشكل "تهديدا ذا خطورة خاصة للنظام العام".
إلا أن المجلس الدستوري وافق على مادتين أخريين من القانون وهما تفتيش الحقائب والسيارات بالقرب من المسيرات وجرم الإخفاء الطوعي للوجه. ولن تُطبق هذه التدابير السبت، بسبب عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وفيما كان عددهم 282 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا في 17 نوفمبر في السبت الأول لتحركهم، لم يتظاهر إلا 33700 شخص الأسبوع الماضي بينهم أربعة آلاف في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي يعترض عليها المحتجون. إذ أكدوا أن إعدادهم بلغت نحو 105 آلاف متظاهر السبت في 30 مارس.
وأتاح هذا الحوار الذي أراده ماكرون لإيجاد حل لأسوأ أزمة منذ بداية ولايته الرئاسية عام 2017، خلال شهرين زيادة شكاوى المواطنين، لكن من دون تهدئة غضب المحتجين.
وعُقد حوالى 10 آلاف اجتماع محلي وفُتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات وقُدمت آلاف الاقتراحات من جانب المواطنين. وستُعقد جلسة صباح الاثنين في باريس لعرض خلاصة "الحوار الكبير" بحضور الحكومة ومسؤولين إداريين ومواطنين عاديين. وقد أعدّ ملخص للشكاوى من نحو 1500 صفحة.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت الفرنسي الـ21.. السترات في وادي الغضب والحكومة في معترك الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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