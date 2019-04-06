شكرا لقرائتكم للمرة الأولى.. متظاهرون أمام مقر الجيش السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ ساعة في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 20:33

خرج آلاف المتظاهرين السودانيين اليوم (السبت) إلى شوارع الخرطوم، ووصل العديد منهم إلى مقر الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد شهود عيان. وعلى وقع هتافات «جيش واحد، شعب واحد»، خرج المحتجون في أنحاء شوارع العاصمة استجابة لدعوة منظمي التظاهرات للتحرك نحو مقر الجيش.



وفي مسيرة أخرى، خرجت في مدني (وسط البلاد)، وصل المتظاهرون كذلك إلى مبنى الجيش في المدينة، بحسب شهود. وهتف المتظاهرون «سلام، عدالة، حرية» لدى سيرهم في أنحاء الخرطوم ووصولهم إلى مقر الجيش في العاصمة، حيث مبنى وزارة الدفاع.

وتهز حركة احتجاجية واسعة السودان منذ 19 كانون الأول الماضي، إذ يتّهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية.

وفي 22 شباط (فبراير) الماضي، فرض البشير حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة الاحتجاجات بعدما فشلت الحملة الأمنية للسلطات في البداية في ثني المتظاهرين عن الخروج إلى الشوارع.

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ومنذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، اقتصرت التظاهرات بمعظمها على العاصمة ومدينة أم درمان، لكن المنظمين دعوا إلى مسيرات واسعة وللتحرك نحو مقر الجيش اليوم (السبت). واختار منظمو التظاهرات تاريخ 6 نيسان (أبريل) للدعوة للاحتجاجات لإحياء ذكرى انتفاضة عام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.

وقبل انطلاق المسيرات، انتشر عناصر الأمن بشكل واسع في ساحات الخرطوم الرئيسة وفي أم درمان، على الضفة المقابلة من نهر النيل. وقال شاهد عيان لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «كان هناك انتشار أمني كثيف في المكان حيث كان المتظاهرون سيتجمعون من أجل المسيرة، لكنهم خرجوا وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة». وأفاد شهود بأن عناصر أمن بلباس مدني منعوا حتى المارّة من الوصول إلى المناطق الواقعة في وسط المدينة.

وذكر شهود أن عناصر الأمن أمروا بإغلاق المحال التجارية والأسواق في وسط الخرطوم قبيل انطلاق التظاهرات.

وأفاد أحد الشهود: «اعتقل عناصر الأمن فوراً الأشخاص الذين كانوا يسيرون ضمن مجموعات أو طلبوا منهم العودة إلى منازلهم». ووزّع ناشطون خلال الأيام الأخيرة منشورات تحض على المشاركة في مسيرة اليوم (السبت)، وفق ما ذكره عدد من السكان. وقاد الحركة الاحتجاجية الحالية في البداية «تجمّع المهنيين السودانيين»، لكن أحزاب سياسية عدة، بينها «حزب الأمّة» المعارض الأبرز، رمت بثقلها لاحقاً.

ويشير محللون إلى أن الحركة تحولت إلى أكبر تهديد يواجهه البشير حتى اليوم. لكن الرئيس بقي على موقفه مصراً على أن التغيير لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، ففرض حالة الطوارئ وغيرها من الإجراءات الصارمة.