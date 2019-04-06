شكرا لقرائتكم الجميل من برلمان ملبورن: لبنان يدفع ثمن مشاكل الشرق الاوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 19:49

أكد الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية أمين الجميل انه "لم نكن جزءا من التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وبالتالي فنحن لا نقود ثورة في البلاد بل نحن معارضة بناءة من اجل تقويم الاعوجاج"، معتبرا ان "مشاكل الوطن ضاغطة والأعباء كبيرة وكثيرة، وبالتالي فان لبنان يدفع ثمن مشاكل الشرق الاوسط والمنطقة، ولبنان دائما في وجه العاصفة".



لبى الرئيس الجميل دعوة الوزيرة اللبنانية الأصل في حكومة ولاية فيكتوريا مارلين كيروز الى حفل غداء اقيم في مبنى البرلمان، شارك فيه رئيس البرلمان كولن بروكس، النائب نزيه الأسمر وزوجته هيام، منسق اوستراليا لحزب الكتائب اللبنانية جورج حداد.

وابدى الجميل اعجابه بمبنى البرلمان في ملبورن، وشكر اوستراليا على اهتمامها بالمهاجرين اللبنانيين ودعمهم خصوصا في المجال السياسي، ووجه دعوة الى رئيس البرلمان والوزيرة كيروز والنائب الأسمر لزيارته في بكفيا.

بيت "الكتائب"

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واقيم حفل استقبال على شرف الجميل وزوجته جويس في بيت الكتائب، في حضور القنصل اللبناني العام زياد عيتاني، المونسنيور جو طقشي، الاب الياس متى، رئيس الجامعة الاسترالية اللبنانية الثقافية بشارة طوق ومسؤولي حزب الكتائب وعدد من ممثلي الأحزاب والجمعيات والمؤسسات وفاعليات.

وقال الجميل: "إن هذا الاستقبال هو ابلغ خطاب وارقى كلام يمكن ان يقال امام هذه الوجوه المحبة والصادقة". معتبرا "ان الجالية اللبنانية في استراليا هي نموذج من نماذج الاغتراب الناجح والمتعلق بالوطن الام، والداعمة الأساسية له في كل مراحل وجوده والحقبات الصعبة التي اجتازها ولا يزال"، مشيرا الى ان "الوحدة التي يعيشها الاغتراب هي رسالة محبة واضحة للعالم اجمع" . واكد "ان التاريخ لن يعود الى الوراء أبدا، فالكتائب قدمت ستة آلاف شهيد لينتصر لبنان وليبقى سيدا حرا ومستقلا، واستطاعت ان تجتاز كل مراحل الالم والصعاب الى ان أوصلت البلاد الى بر الأمان، لاننا كنا وما زلنا نسير على خطى الرئيس المؤسس الشيخ بيار الجميل".

وأبدى الجميل "اسفه وخوفه من الوضع اللبناني الحالي، لان مؤسسات الدولة شبه معطلة، والاقتصاد في حال مخيف والإنماء مفقود، والسيادة منقوصة، لكن رغم كل هذه الأجواء التي لا تبشر بالخير، الا انني ما زلت اراهن على إرادة الشعب اللبناني التواق الى العيش بحرية وكرامة وبمستقبل لبنان".

واعتبر "ان مكافحة الفساد لا تكون بالكلام والتصاريح بل بالفعل، وكان يجب علينا العمل منذ البداية للقضاء على سوس الفساد الذي ينخر جسد الدولة لدرجة افلاسها، وان مؤسسات الدولة تتطلب الرشد والشفافية"، واعدا ان "الكتائب ستبقى كما عهدتموها حجر الزاوية في بناء لبنان والدفاع عنه حتى الاستشهاد وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على سيادته وحريته وكرامة ابنائه".