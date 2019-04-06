شكرا لقرائتكم الرئيس التونسي لا يرغب في الترشح لولاية ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - رويترز | منذ ساعتين في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 19:26

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم (السبت) إنه لا يرغب في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال العام الحالي، على رغم دعوات حزبه له بالترشح. وتلقي الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بظلالها على المشهد في تونس، حيث بدأت بعض الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ترشح السبسي (93 سنة) لولاية ثانية.



والدستور التونسي الجديد الذي أقره البرلمان عام 2014 يعطي الحق لأي رئيس الترشح لولايتين فقط. ويدعو العديد من قيادات حزب «نداء تونس» السبسي إلى أن يكون مرشحهم في الانتخابات المقبلة. لكن السبسي قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة المنستير: «سأقول بكل صراحة أنا لا أرغب في أن أترشح مرة أخرى لأن تونس تزخر بالكفاءات».

وهذا التصريح الصادر عن السبسي بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية ليس موقفاً نهائياً، ولكن يتوقع أن يعلن الموقف الرسمي خلال الأشهر المقبلة. ومن المخطط أن تجري تونس انتخابات برلمانية في 6 تشرين الأول (أكتوبر) وانتخابات رئاسية في 17 تشرين الثاني (نوفمبر). والانتخابات المقبلة ستكون ثالث انتخابات حرة بعد ثورة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وكان السبسي فاز في انتخابات عام 2014 على منافسه المنصف المرزوقي ليصبح أول رئيس لتونس ينتخب بشكل حر ومباشر.