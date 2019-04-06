عقوبات أميركية على 34 سفينة نفط فنزويلية

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 18:43

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 34 سفينة تابعة لمجموعة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بيديفيسا)، لتكثيف ضغوطها على الرئيس نيكولاس مادورو.



وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن شركتين وسفينة أخرى، متهمة بنقل النفط الخام إلى كوبا، أضيفت على اللائحة السوداء الأميركية. وقال: «نفط فنزويلا ملك للفنزويليين. ستواصل الولايات المتحدة ممارسة كل ضغط ديبلوماسي اقتصادي ممكن، للتوصل إلى انتقال سلمي إلى الديموقراطية». وكرّر أن «كل الخيارات» مطروحة، وزاد: «ليس من مصلحة نيكولاس مادورو اختبار تصميم الولايات المتحدة». وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن شركتين وسفينة أخرى، متهمة بنقل النفط الخام إلى كوبا، أضيفت على اللائحة السوداء الأميركية. وقال: «نفط فنزويلا ملك للفنزويليين. ستواصل الولايات المتحدة ممارسة كل ضغط ديبلوماسي اقتصادي ممكن، للتوصل إلى انتقال سلمي إلى الديموقراطية». وكرّر أن «كل الخيارات» مطروحة، وزاد: «ليس من مصلحة نيكولاس مادورو اختبار تصميم الولايات المتحدة». وكانت واشنطن اعترفت برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً بالوكالة لبلاده، بدل مادورو. ويعقد مجلس الأمن جلسة الأربعاء المقبل، بطلب من الولايات المتحدة وفي حضور بنس، لمناقشة الأزمة الإنسانية التي تتخبّط فيها فنزويلا.



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