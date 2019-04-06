شكرا لقرائتكم وزيرة الطاقة: خطة كهرباء لبنان ستقر الأثنين وجعجع يسأل: من هم الذين عرقلوها وكيف؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 19:48

أكدت وزيرة الطاقة والمياه في لبنان ندى البستاني "أن خطة الكهرباء أن "خطة الكهرباء ستقر في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الإثنين، والأجواء إيجابية جدا والجميع يتعاطى مع الخطة بطريقة إيجابية"، لافتة إلى "أن لا مشكلة في إدارة المناقصات وهناك بعض التفاصيل رفعناها إلى مجلس الوزراء ولن نتوقف عندها لإن الجميع يدرك أهمية تخفيف عجز الكهرباء وأيضا الوضع الإقتصادي الصعب وسنذهب جميعا لإقرار الخطة لإن الكل يريد أن ينطلق البلد إلى الأمام وتخفيف عجز الكهرباء".



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خطة الكهرباء التي ستطرح على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثالثة بعد ظهر الاثنين في قصر بعبدا، يتمحور الخلاف في شأنها حول الجهة التي تبت المناقصات. وتنقسم الاراء الوزارية بين فريقين الأول يؤيد ان تكون اللجنة الوزارية هي الجهة التي تفض العروض. والثاني يدعم هيئة ادارة المناقصات.

وكانت الوزيرة البستاني زارت مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان في سراي جونيه حيث كان في استقبالها النائب روجيه عازار، المدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك، قائمقام كسروان - الفتوح جوزيف منصور، رئيس دائرة كهرباء كسروان سميح كرم، رئيس معمل كهرباء الذوق سعادة حداد ورؤساء بلديات وفاعليات. وبعد جولة تفقدية على مكاتب الدائرة اطلعت فيها على كيفية سير العمل، وعدد الشِعَب والطلبات، املت البستاني في "ان يتراجع الهدر الفني تدريجا من الآن حتى نهاية العام الجاري وفق الخطة التي نعمل عليها".

وانتقلت وزيرة الطاقة الى معمل الزوق الحراري، حيث إطلعت على الأعمال وقالت: "أردت من هذه الجولة إطلاع النواب ورؤساء البلديات على واقع معمل الزوق الذي بني منذ أكثر من 35 عاما وقد ركبنا خلال السنوات العشر الماضية فيلترات للمعمل القديم ما ساعد في خفض الإنبعاثات بنسبة 80 في المئة، ولكن هذا الأمر ليس كافيا لسكان منطقة الزوق، وأريد أن أشكر من هنا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي إستطعنا بدعمه إستبدال معمل الزوق الحراري القديم بآخر جديد صديق للبيئة ويعمل على الغاز".

من جهته علق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر" قائلا: "للذين يقولون إنه كان هناك خطة للكهرباء وتمت عرقلتها، نسأل: "من هم الذين عرقلوا الخطة؟ وكيف؟".