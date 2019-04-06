قتلى وجرحى بتفجيرين في أفغانستان

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محمد عثمان - الرياض - كابول - رويترز | منذ 4 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 18:33

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 3 أشخاص وجرح 19 آخرين، بتفجيرين في مدينة جلال آباد شرق البلاد.



وقال ناطق باسم حكومة إقليم ننغرهار إن بين الضحايا طفلين وثمانية من قوات الأمن. وقال ناطق باسم حكومة إقليم ننغرهار إن بين الضحايا طفلين وثمانية من قوات الأمن. وظهر تنظيم «داعش» عام 2015 في ننغرهار المحاذية لباكستان، وبات أحد أخطر الجماعات المتشددة في أفغانستان، نتيجة تفجيرات وهجمات معقدة ينفذها.



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