شكرا لقرائتكم جنبلاط: للجيش اللبناني فقط وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 19:45

شدد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على أن "تكون وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء، للجيش اللبناني فقط".



كلام جنبلاط جاء خلال استقباله في قصر المختارة اليوم (السبت)، في حضور رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وفدا شعبيا كبيرا من عائلات واهالي بلدة المختارة وعائلتي شيا والهشي، شكر له اختيار اللواء الركن أمين العرم لمنصب رئيس الاركان في الجيش، وتقدم الوفد مشايخ البلدة ومجلساها البلدي والاختياري، والمدير العام للأسواق الاستهلاكية زياد شيا.

وألقى اللواء العرم كلمة قال فيها: "بعيدا من المجاملة ومن قلب مفعم بالمحبة والامتنان والفرح، أقول لكم شكرا، وشكرا لاهل ضيعتي مسقط رأسي ومرقد أجدادي تاريخي حاضري ومستقبلي، والتي سطرت عبر التاريخ أنصع صفحات العزة والكرامة والتضحية والشرف، رمز التعايش والسلام والمصالحة. وليس بجديد على هذه البلدة أن تسطع في سمائها النجاحات، فهي لطالما كانت مهدا للعلم والثقافة والرقي والمحبة والتسامح، وبفضلها تعلمت معنى الحياة التي هي للاقوياء في نفوسهم، ومن عقلائها اكتسبت الحكمة والرصانة وصلابة الموقف، لأقف أمامكم اليوم حرا عزيزا كريما".

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وختم شاكرا "الجميع وعلى رأسهم سيد المختارة معالي الأستاذ وليد جنبلاط وسعادة النائب تيمور جنبلاط، والى عائلتي الكبيرة التي تمتد على مساحة هذا الوطن، المؤسسة العسكرية التي نشأت في كنفها وتربيت على مبادئها، وعلى رأسها قائد الجيش العماد جوزف عون، والشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولمجلس الوزراء وعلى رأسه الرئيس سعد الحريري".

جنبلاط

ورد رئيس "التقدمي" بكلمة رحب فيها بالوفد. وقال: "أما وقد وصل إلى هذا المركز الرفيع المستوى شاب من خيرة أبناء المختارة والوطن، أتمنى لحضرة اللواء الركن كل التوفيق، ولم يسبق أن اخترت الى هذا المنصب الا الكفاءة والاقدمية، أمر كان موجودا واستمر مع رؤساء الأركان السابقين".