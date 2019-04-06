شكرا لقرائتكم ارتفاع عدد قتلى الإعصار «إيداي» في أفريقيا إلى 843 قتيلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيرا (موزامبيق) - رويترز | منذ 5 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 18:32

ارتفع عدد قتلى الإعصار «إيداي» الذي اجتاح دولاً أفريقية الشهر الماضي إلى ما لا يقل عن 843 قتيلاً، فيما لا يزال مئات الآلاف في حاجة للغذاء والماء والمأوى. وأودى الإعصار الذي وصل إلى اليابسة في موزامبيق قرب مدينة بيرا الساحلية في 14 آذار (مارس) الماضي بحياة 598 شخصاً في البلد الأفريقي، بعدما جلب رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة.



وتشير أرقام الحكومة ومسؤولي الأمم المتحدة إلى أن عدد المتضررين من الإعصار في موزامبيق بلغ 1.85 مليون كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا إلى 1428 وتسبب المرض بوفاة 5 أشخاص. وتفشى وباء الكوليرا في موزامبيق أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن ألفي شخص أصيبوا بالكوليرا في التفشي الأخير للمرض الذي انتهى في شباط (فبراير) 2018.

وفي زيمبابوي، سوت العاصفة منازل بالأرض وغمرت بلدات بالمياه في منطقتي تشيمانيماني وتشيبينجي. وتقول الحكومة إن 250 ألف شخص تضرروا بالإعصار في البلاد. وتسبب الإعصار في أمطار غزيرة وفيضانات قبل أن يصل إلى مالاوي. واستمرت الأمطار حتى بعد وصول الإعصار، ما زاد معاناة عشرات الآلاف. وأسفر الإعصار عن تشريد 19328 أسرة في مالاوي وتجاوز عدد المتضررين 868 ألفاً.