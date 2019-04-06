شكرا لقرائتكم الإكوادور تعتبر أسانج «ناكراً للجميل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كيتو - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 18:32

اعتبرت الإكوادور أن مؤسّس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج أظهر «نكراناً للجميل وقلّة احترام» تجاهها، على رغم لجوئه إلى سفارتها في لندن من العام 2012.



ووَرَدَ في بيان أصدرته الخارجية الاكوادورية: «عبّر اللاجئ وشركاؤه مرة أخرى، عبر نشرهم معلومات تشوّه الحقيقة، عن نكران للجميل وقلّة احترام تجاه الإكوادور، بدل إظهار امتنان للبلد الذي استقبله منذ نحو 7 سنوات». وأضاف أن «منح اللجوء الديبلوماسي هو صلاحية سيادية للإكوادور، التي تملك حق منحه أو إنهائه عندما تعتبر أن ذلك مبرر».

وجاء بيان الوزارة تعليقاً على تغريدة بحساب «ويكيليكس» في «تويتر»، أفادت بأن كيتو ولندن أبرمتا اتفاقاً يقضي بطرد أسانج من السفارة الإكوادورية خلال «الساعات أو الأيام» المقبلة وتسليمه إلى السلطات البريطانية. وتابعت أن ذلك سيحصل بذريعة أن الموقع نشر صوراً وتسجيلات مصوّرة ومحادثات خاصة للرئيس الإكوادوري لينين مورينو.

كذلك ندد موقع «إينا بيبرز» بوقائع فساد مفترضة نُسبت إلى مورينو الذي نفاها، مشيراً إلى أن سلفه حليفه السابق رافاييل كوريا هو مصدر وثائق «ويكيليكس». واعتبر أن أسانج «كرّر خرقه» اتفاقاً يحدد شروط لجوئه، مؤكداً أن الحكومة تواصل «البحث عن حلّ» لوضعه.