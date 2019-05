Snapchat يجلب ميزة ألعاب Snap مع بعض التحسينات في تحديث جديد

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

تستعد شركة Snap لجلب مميزات جديدة لتطبيق التواصل الإجتماعي Snapchat على منصتي الأندوريد وiOS، حيث من المقرر أن تقدم ميزة ألعاب Snap من بين مميزات أخرى وبعض التحسينات التي تأتي في تحديث يتوفر للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

كشفت شركة Snap عن البرامج الجديدة التي تنطلق على تطبيق Snapchat قريباً، حيث يعرف البرنامج الأول بعنوان Snap Games بينما يأتي البرنامج الثاني بعنوان Snap Originals، كما تقدم شبكة التواصل الإجتماعي تحسينات جديدة لميزة عدسات Snap.

أيضاً من المقرر أن يجلب Snapchat مجموعة من الأدوات الجديدة للمطورين والتي تقدم في حزمة جديدة في Snap Kit، حيث تدعم هذه الحزمة المطورين في إدراج مهام Snapchat مباشرة في تطبيقات أخرى.

ومن المقرر أن تتوفر ميزة ألعاب Snap الجديدة مباشرة في نافذة الدردشة في كلاً من تطبيقات الأندوريد وiOS، حيث لن يحتاج المستخدم في Snap Games إلى تثبيت الألعاب في البداية، كما سيتاح للمستخدم متابعة كافة اللاعبين من الأصدقاء والتواصل معهم، ومشاركتهم الألعاب، مع محادثات صوتية أيضاً.

كما تتوفر ميزة ألعاب Snap في البداية مع عدد 6 من الألعاب هم Bitmoji Party، وTiny Royale، و Snake Squad، وC.A.T.S. Drift Race، و Zombie Rescue Squad، إلى جانب لعبة Alphabear Hustle.

أيضاً تأتي ميزة Snap Originals لتعرض بعض الأفلام الوثائقية، والعروض الكوميدية، أو الدراما، على أن يتم عرض المحتوى الأصلي، حيث أكدت Snap على أن المحتوى الأصلي الذي يعرض سيكون محتوى مميز يستهدف عرض يتوافق مع الإصدارات الجديد من الهواتف الذكية بأفضل آداء.

ومن المقرر أن يتوفر في البداية عدد 10 عروض على ميزة Snap Originals يأتي من بينهم Two Sides، وCan’t Talk Now، و Sneakerheads، و Commanders، وDenton’s Death Date، وWhile Black، وBuzzFeed، و Dead of Night، وCompton Dreams، وأيضاً Stranded with Sam وColby، على أن تنطلق الميزة خلال هذا الأسبوع للمستخدمين.

كما تقدم شركة Snap بعض التحسينات والترقية في ميزة Snapchat Lenses، حيث أعلنت الشركة عن إضافة ميزة Creator Profiles وهو أسلوب وطريقة جديدة لدعم مبتكري عدسات سناب لمتابعة أعمالهم والتعرف على المتابعين.

أيضاً تأتي عدسات سناب بتطور أفضل لدعم المستخدمين في مسح المحيط للكشف عن العدسة الأنسب وذلك من خلال الضغط المطول على الشاشة لمسح المحيط والكشف عن حل لمعادلة رياضية على سبيل المثال، أو للبحث عن منتج ما في أمازون والكشف عن تفاصيل أكثر حول أي منتج.

شركة Snap أضافت بعض التحديثات ايضاً على Lens Studio، مع ميزة App Stories التي تتيح للمستخدمين مشاركة القصص داخل التطبيق، على أن تتوفر المميزات الجديدة خلال الفترة القادمة للمستخدمين.

