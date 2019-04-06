دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة VSCO تقاضي PicsArt بسبب بعض الفلاتر

يُعد كلٍ من تطبيق VSCO و PicsArt أكثر التطبيقات استخدامًا في مجال معالجة وتحرير الصور من على الهواتف الذكيّة، وكل تطبيق له مميزاته وأدواته التي تختلف عن الآخر، وعلى الرغم من ذلك فقد رفعت شركة VSCO دعوى قضائية ضد صنّاع محرر الصور PicsArt، زاعمة في ذلك أن العديد من فلاترها تم تصميمها بشكل عكسي من VSCO.

وفي هذا السياق قال المهندسين في VSCO: “أن ما لا يقل عن تسعة عشر فلتر تم نشرها بواسطة PicsArt تتطابق فعليًا مع فلاتر VSCO المسبقة، والتي لا تتوفر إلا من خلال حساب VSCO”.

وتمت عملية السرقة حسب ما زعمت الشركة، من خلال اشتراك بعض موظفي PicsArt في حسابات VSCO خصيصًا لدراسة وتعديل إعدادات الألوان المسبقة لهذه الفلاتر.

بالمقابل نفت PicsArt هذه المزاعم، ولكن كخطوة منها فقد أزالت حتى الآن 17 من 19 فلتر تم تحديدها كفلاتر مسروقة من قبل VSCO، أخيرًا لم تطلب الأخيرة مبلغًا معينًا من المال، بدلًا من ذلك طالبت بتعويض للأضرار الغير محددة والناجمة عن استخدام PicsArt لمحتويات مسبقة خاصة بـ VSCO.

التدوينة VSCO تقاضي PicsArt بسبب بعض الفلاتر ظهرت أولاً على عالم التقنية.