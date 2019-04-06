شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل 80 من مليشيا الحوثى الإرهابية فى تقدم جديد لقواته فى الضالع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى، إحراز قواته فى شمالى محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدما فى القتال الذى يخوضه ضد مليشيا الحوثى الإنقلابية المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى إن وحدات من الجيش اليمنى مدعومة، بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الإستراتيجى والجبال المجاورة له شمال منطقة مريس.
وأضاف المصدر العسكرى اليمنى إن 80 عنصرًا من مليشيا الحوثى الإرهابية لقوا مصرعهم فى المواجهات، إضافة إلى خسائر فى العتاد الحربى للمتمردين، من بينها، ثلاثة عربات قتالية ودبابة وعربة BMB ومخزنا للذخيرة والأسلحة .
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