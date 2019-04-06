شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو ميليشيات الحوثى الإرهابية لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا سفير اليمن فى الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران إلى إلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسى للقبول بهم جزءا من المشهد السياسى فى البلاد.

وقال بن مبارك - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إن أى ميليشيا تحمل السلاح لا يمكن القبول بها ومن يريد أن يكون جزءا من المشهد السياسى عليه أن يتحول إلى حزب سياسي.

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واتهم سفير اليمن فى واشنطن، إيران باستغلال الحوثيين لكى تنفذ إلى اليمن وتعبر منه لاستهداف جيرانها العرب ولمساومة الدول الغربية وابتزاز المجتمع الدولي.

وانتقد المسؤول اليمنى - خلال مشاركته فى اللقاء السنوى للجامعات الأمريكية والذى ينظمه المجلس القومى للعلاقات الأمريكية العربية - التطلعات السياسية للحوثيين القائمة على دعاوى سلالية طائفية.